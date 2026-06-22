Valve подшутила над датамайнерами Half-Life 3

Последние годы датамайнеры активно анализируют наполнение обновлений игр на движке Source 2 в надежде найти закулисные подробности окружённой слухами Half-Life 3, и, похоже, в Valve это заметили.

Напомним, Half-Life 3 (кодовое название hlx) предположительно базируется на Source 2, а значит информацию о ней можно найти в других играх на том же движке (Deadlock, Dota 2, Counter-Strike 2).

Как подметил датамайнер Максим Полетаев (он же Gabe Follower), в недавнем обновлении Dota 2 появилась переменная с «говорящим» названием — «m_bHackWhyAreYouGuysReadingOurVariableNames».

Таким образом, разработчики Dota 2 задаются вопросом, «почему вы, ребята, читаете названия наших переменных». Другими словами, в Valve знают, что датамайнеры просматривают код её игр.

Благодаря датамайнерам удалось выяснить, что hlx предложит гравитационные аномалии, транспортные средства, полноценную баллистику оружия, систему настроений для NPC, трассировку лучей и прочие элементы.

По неофициальным данным, hlx разрабатывается как минимум с 2021 года командой Half-Life: Alyx и представляет собой одиночный шутер с упором на симуляцию, ИИ и интерактивность, который занимает в хронологии серии место Half-Life 3.

Несмотря на информационное затишье, производство hlx предположительно находится «на очень поздних этапах». Прошедшей весной стало известно о «поразительном объёме работы» Valve по созданию для игры хореографических сцен.