GTA: San Andreas Nextgen Edition перенесёт классику Rockstar на движок GTA V — разработчики мода отчитались о первых успехах

Несмотря на юридические проблемы с GTA: Vice City Nextgen Edition, российские моддеры из Revolution Team взялись за реставрацию криминального боевика GTA: San Andreas от Rockstar Games и уже добились первых успехов.
Напомним, Revolution Team официально анонсировала GTA: San Andreas Nextgen Edition в декабре 2025 года (см. анонсирующий тизер ниже) и пообещала делиться подробностями «осторожнее».
Шесть месяцев о проекте ничего слышно не было, но накануне Revolution Team решила отчитаться о достигнутом прогрессе. Разработка GTA: San Andreas Nextgen Edition «медленно, но верно движется вперёд».
Как стало известно, спустя полгода после официального анонса Revolution Team почти полностью (95 %) завершила подготовку радиостанций, которые можно будет слушать в GTA: San Andreas Nextgen Edition.
В то же время с другими элементами GTA: San Andreas Nextgen Edition «работы ещё достаточно»:
- транспорт — 65 %;
- город — 40 %;
- оформление — 30 %;
- миссии — 10 %.
Новый проект позиционируется Revolution Team как «ещё более масштабный и амбициозный», чем GTA: Vice City Nextgen Edition. Мод базируется на движке GTA V. Сроки релиза не уточняются.
GTA: San Andreas вышла в октябре 2004 года на PS2, с тех пор была портирована на PC, PS3, Xbox, Xbox 360, iOS и Android, а в 2021-м получила ремастер в составе GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Продажи игры превышают 27,5 млн копий.
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