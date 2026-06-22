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GTA: San Andreas Nextgen Edition перенесёт классику Rockstar на движок GTA V — разработчики мода отчитались о первых успехах

Несмотря на юридические проблемы с GTA: Vice City Nextgen Edition, российские моддеры из Revolution Team взялись за реставрацию криминального боевика GTA: San Andreas от Rockstar Games и уже добились первых успехов.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Напомним, Revolution Team официально анонсировала GTA: San Andreas Nextgen Edition в декабре 2025 года (см. анонсирующий тизер ниже) и пообещала делиться подробностями «осторожнее».

Шесть месяцев о проекте ничего слышно не было, но накануне Revolution Team решила отчитаться о достигнутом прогрессе. Разработка GTA: San Andreas Nextgen Edition «медленно, но верно движется вперёд».

Анонсирующий тизер

Как стало известно, спустя полгода после официального анонса Revolution Team почти полностью (95 %) завершила подготовку радиостанций, которые можно будет слушать в GTA: San Andreas Nextgen Edition.

В то же время с другими элементами GTA: San Andreas Nextgen Edition «работы ещё достаточно»:

  • транспорт — 65 %;
  • город — 40 %;
  • оформление — 30 %;
  • миссии — 10 %.
Источник изображения: Revolution Team

Источник изображения: Revolution Team

Новый проект позиционируется Revolution Team как «ещё более масштабный и амбициозный», чем GTA: Vice City Nextgen Edition. Мод базируется на движке GTA V. Сроки релиза не уточняются.

GTA: San Andreas вышла в октябре 2004 года на PS2, с тех пор была портирована на PC, PS3, Xbox, Xbox 360, iOS и Android, а в 2021-м получила ремастер в составе GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Продажи игры превышают 27,5 млн копий.

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Теги: gta: san andreas, rockstar games, revolution team, экшен
gta: san andreas, rockstar games, revolution team, экшен
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