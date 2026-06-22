Сегодня 22 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Бигтеху может грозить судьба производите...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Бигтеху может грозить судьба производителей табачной продукции

Технологические гиганты, такие как Meta, Google и Apple, сталкиваются с растущим числом судебных исков и всё чаще терпят поражения в судах. При этом их прибыль и рыночное влияние остаются практически неизменными. Некоторые эксперты полагают, что отрасль приближается к переломному моменту, сравнимому с тем, который в своё время пережили табачные компании.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

В последние годы IT-гиганты всё чаще оказываются ответчиками по делам, связанным с предполагаемым вредом для пользователей — от формирования зависимости до распространения опасного контента. Пока ни одно из таких разбирательств не привело к принудительному разделению компаний или отмене крупных сделок, а штрафы в большинстве случаев остаются относительно небольшими. Однако ситуация может измениться по мере развития коллективных исков.

Переломным моментом стали два вердикта, вынесенные в марте этого года. Суд в Нью-Мексико постановил, что Meta несёт ответственность за неспособность должным образом противодействовать злоумышленникам на своих платформах. Днём позже суд в Лос-Анджелесе признал Meta и YouTube виновными в халатности, сочтя, что элементы дизайна их сервисов способствуют формированию зависимости у подростков.

В настоящее время в американских судах рассматриваются тысячи подобных исков, а до конца года ожидается рассмотрение ещё нескольких крупных дел. Часть из них подана отдельными пользователями, часть — властями штатов, а многие объединены в коллективные иски.

До сих пор технологические компании успешно опирались на законодательство 1990-х годов, ограничивающее их ответственность за пользовательский контент. Однако недавние решения касались не содержания публикаций, а самого устройства платформ и их влияния на пользователей. По мнению ряда юристов, это может создать для Кремниевой долины такие же долгосрочные риски, с которыми ранее столкнулись производители табачной продукции.

Пока финансовые последствия остаются ограниченными. Например, Apple согласилась выплатить $250 млн для урегулирования коллективного иска, связанного с завышенными, по мнению истцов, обещаниями относительно функций искусственного интеллекта. Для сравнения, чистая прибыль компании за 2025 год составила $112 млрд.

Компании продолжают обжаловать решения судов и подчёркивают, что функции, которые истцы считают вызывающими зависимость, включая бесконечную прокрутку ленты и мгновенные уведомления, неотделимы от пользовательского контента и лежат в основе современных интернет-сервисов. Вместе с тем в отрасли опасаются, что подобные решения могут открыть путь для массовых коллективных исков, способных привести не только к многомиллиардным выплатам, но и к изменениям в самих продуктах.

Источник изображений: Tingey Injury / unsplash.com

Источник изображений: Tingey Injury / unsplash.com

Признаки такой тенденции уже проявляются. Meta, YouTube, Snapchat и TikTok недавно урегулировали иск одного из школьных округов штата Кентукки, авторы которого утверждали, что вызывающие зависимость механики платформ нанесли вред подросткам. Всего же к настоящему моменту школьные округа подали более 1200 аналогичных исков.

Несмотря на растущее число судебных поражений, крупнейшие IT-компании продолжают демонстрировать высокую прибыль и сохраняют доминирующее положение на рынке. Однако многие эксперты считают, что нынешняя волна разбирательств может стать лишь началом более серьёзных изменений для всей отрасли.

Отмечается, что владельцам платформ пока не приходится рассчитывать на какие-то юридические послабления. В мае Верховный суд отклонил апелляцию Meta на решение о рассмотрении иска генерального прокурора штата Вермонт. Это один из более чем 40 подобных исков, предъявленных разными штатами из-за вредоносного дизайна продуктов Meta. Вероятно, в конечном счёте им будет присвоен статус коллективных.

Для Meta не всё так мрачно. Попытка Федеральной торговой комиссии США принудительно разделить Facebook, Instagram и WhatsApp спустя значительное время после их объединения провалилась ранее в этом году. Суд, в том числе, учёл то, что регулятор ранее сам одобрил сделки по объединению этих компаний.

Хорошим примером антимонопольного дела являются иски против Google, два из которых компания проиграла в течение одного года, но при этом практически не утратила своего рыночного влияния. В итоге Google удалось избежать решения о принудительной продаже некоторых своих продуктов, таких как YouTube и Chrome, но крупных штрафов избежать не удалось.

Ещё одно крупное направление в борьбе с чрезмерным влиянием IT-гигантов связано с компаниями, которые управляют полностью контролируемыми и замкнутыми рынками. В прошлом году суд обязал Apple снова приостановить взимание комиссии с разработчиков приложений — это нарушало действующее с 2021 года антимонопольное соглашение. Разработчики приложений для App Store были вынуждены годами платить Apple комиссию в размере 30 % от получаемой выручки, но теперь компании пришлось отказаться от этой практики.

Продолжается рассмотрение антимонопольного дела в отношении Amazon. Гигант электронной коммерции обвиняется в нарушении прав продавцов на своей платформе. Компанию обвиняют, в том числе, в использовании платформы в качестве лаборатории для стратегического захвата отдельных категорий товаров. По ряду других дела компания и истцы сумели достигнуть договорённостей. Весной этого года Еврокомиссия, являющаяся основным отраслевым регулятором Евросоюза, заявила, что Meta не обеспечивает должный уровень проверки возраста пользователей на своих платформах. Согласно действующему в регионе законодательству, компания должна эффективно реализовывать процедуру проверки возраста для выявления и блокировки аккаунтов несовершеннолетних.

Несмотря на то, что некоторые IT-гиганты проигрывают крупные судебные разбирательства, юридические проблемы по не мешают им получать колоссальную прибыль и сохранять экономическое доминирование. Однако в обозримом будущем это может измениться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Боевой Grok: Минюст США попросил суд отклонить иск экологов к xAI, ссылаясь на угрозу национальной безопасности
Telegram через суд обжаловал блокировку в Индии
Пользователь подал на Anthropic суд из-за быстрого исчерпания лимитов в Claude
Россияне сократили интернет-активность — виноваты ограничения и блокировки
Nokia и Acer положили конец патентной войне вокруг видеокодеков
Японский GlobalSign провёл вторую волну отзыва сертификатов у российских организаций
Теги: технологические гиганты, судебное разбирательство, регулирование
технологические гиганты, судебное разбирательство, регулирование
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft удалила петицию с просьбой добавить в Fable перевод на русский язык — она была одной из самых популярных на платформе Xbox Player Voice
DDR2 снова в цене: дефицит привёл к подорожанию памяти 20-летней давности
Бигтеху может грозить судьба производителей табачной продукции
Одноплатный компьютер Orange Pi 6 получил 12-ядерный процессор и два порта 2.5GbE
Импортозамещение в Китае вызвало снижение выручки японских поставщиков оборудования для выпуска чипов на 10 %
В России создадут защиту отечественного ПО на случай массового отзыва сертификатов 46 мин.
Карточный роглайк Fogpiercer про управление поездом в смертоносном тумане получил дату релиза 2 ч.
GTA: San Andreas Nextgen Edition перенесёт классику Rockstar на движок GTA V — разработчики мода отчитались о первых успехах 3 ч.
Новая статья: Репортаж с IEM Cologne Major 2026: Жаб Жабыч, триумф NiKo и главные сенсации мейджора по CS2 3 ч.
Россияне сократили интернет-активность — виноваты ограничения и блокировки 4 ч.
В амбициозный сюжетный боевик Squadron 42 от разработчиков Star Citizen скоро дадут поиграть, но не всем 4 ч.
Утечка цены GTA VI напугала игроков, но авторитетный инсайдер всех успокоил 6 ч.
Рынок видеоигр преодолел отметку в $200 млрд благодаря росту сегмента ПК, но мобильные игры лидируют 8 ч.
На две пятых российская Falcons выиграла IEM Cologne Major 2026 по CS2 — NiKo наконец стал чемпионом мира 17 ч.
Хакеры взломали систему экстренного оповещения в Бразилии и разослали миллионам граждан странное «предупреждение» 23 ч.
TSMC ускорила отказ от зрелых технологий ради миграции на передовые 50 мин.
Critical Energy привлекла $22 млн на строительство модульных геотермальных электростанций для ИИ ЦОД 2 ч.
Саудовская DataVolt строит в Узбекистане 12-МВт дата-центр стоимостью $150 млн 3 ч.
Intersect360: годовой объём мирового рынка ИИ-инфраструктур превысил $300 млрд 3 ч.
SK hynix стала самой дорогой южнокорейской компанией, обойдя Samsung Electronics 4 ч.
Hyperscale Data откроет «школу» для роботов-гуманоидов в собственном ЦОД 6 ч.
Роботы впервые обошли людей по численности в штате компании Figure AI 8 ч.
Компании начали считать деньги при внедрении ИИ, во многих случаях оно замедляется 8 ч.
При Джоне Тернусе у руля былое влияние дизайнеров Apple будет восстановлено 11 ч.
Новая статья: Больше Мура, больше чем Мур и после Мура 15 ч.