Бигтеху может грозить судьба производителей табачной продукции

Технологические гиганты, такие как Meta✴, Google и Apple, сталкиваются с растущим числом судебных исков и всё чаще терпят поражения в судах. При этом их прибыль и рыночное влияние остаются практически неизменными. Некоторые эксперты полагают, что отрасль приближается к переломному моменту, сравнимому с тем, который в своё время пережили табачные компании.

В последние годы IT-гиганты всё чаще оказываются ответчиками по делам, связанным с предполагаемым вредом для пользователей — от формирования зависимости до распространения опасного контента. Пока ни одно из таких разбирательств не привело к принудительному разделению компаний или отмене крупных сделок, а штрафы в большинстве случаев остаются относительно небольшими. Однако ситуация может измениться по мере развития коллективных исков.

Переломным моментом стали два вердикта, вынесенные в марте этого года. Суд в Нью-Мексико постановил, что Meta✴ несёт ответственность за неспособность должным образом противодействовать злоумышленникам на своих платформах. Днём позже суд в Лос-Анджелесе признал Meta✴ и YouTube виновными в халатности, сочтя, что элементы дизайна их сервисов способствуют формированию зависимости у подростков.

В настоящее время в американских судах рассматриваются тысячи подобных исков, а до конца года ожидается рассмотрение ещё нескольких крупных дел. Часть из них подана отдельными пользователями, часть — властями штатов, а многие объединены в коллективные иски.

До сих пор технологические компании успешно опирались на законодательство 1990-х годов, ограничивающее их ответственность за пользовательский контент. Однако недавние решения касались не содержания публикаций, а самого устройства платформ и их влияния на пользователей. По мнению ряда юристов, это может создать для Кремниевой долины такие же долгосрочные риски, с которыми ранее столкнулись производители табачной продукции.

Пока финансовые последствия остаются ограниченными. Например, Apple согласилась выплатить $250 млн для урегулирования коллективного иска, связанного с завышенными, по мнению истцов, обещаниями относительно функций искусственного интеллекта. Для сравнения, чистая прибыль компании за 2025 год составила $112 млрд.

Компании продолжают обжаловать решения судов и подчёркивают, что функции, которые истцы считают вызывающими зависимость, включая бесконечную прокрутку ленты и мгновенные уведомления, неотделимы от пользовательского контента и лежат в основе современных интернет-сервисов. Вместе с тем в отрасли опасаются, что подобные решения могут открыть путь для массовых коллективных исков, способных привести не только к многомиллиардным выплатам, но и к изменениям в самих продуктах.

Признаки такой тенденции уже проявляются. Meta✴, YouTube, Snapchat и TikTok недавно урегулировали иск одного из школьных округов штата Кентукки, авторы которого утверждали, что вызывающие зависимость механики платформ нанесли вред подросткам. Всего же к настоящему моменту школьные округа подали более 1200 аналогичных исков.

Несмотря на растущее число судебных поражений, крупнейшие IT-компании продолжают демонстрировать высокую прибыль и сохраняют доминирующее положение на рынке. Однако многие эксперты считают, что нынешняя волна разбирательств может стать лишь началом более серьёзных изменений для всей отрасли.

Отмечается, что владельцам платформ пока не приходится рассчитывать на какие-то юридические послабления. В мае Верховный суд отклонил апелляцию Meta✴ на решение о рассмотрении иска генерального прокурора штата Вермонт. Это один из более чем 40 подобных исков, предъявленных разными штатами из-за вредоносного дизайна продуктов Meta✴. Вероятно, в конечном счёте им будет присвоен статус коллективных.

Для Meta✴ не всё так мрачно. Попытка Федеральной торговой комиссии США принудительно разделить Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp спустя значительное время после их объединения провалилась ранее в этом году. Суд, в том числе, учёл то, что регулятор ранее сам одобрил сделки по объединению этих компаний.

Хорошим примером антимонопольного дела являются иски против Google, два из которых компания проиграла в течение одного года, но при этом практически не утратила своего рыночного влияния. В итоге Google удалось избежать решения о принудительной продаже некоторых своих продуктов, таких как YouTube и Chrome, но крупных штрафов избежать не удалось.

Ещё одно крупное направление в борьбе с чрезмерным влиянием IT-гигантов связано с компаниями, которые управляют полностью контролируемыми и замкнутыми рынками. В прошлом году суд обязал Apple снова приостановить взимание комиссии с разработчиков приложений — это нарушало действующее с 2021 года антимонопольное соглашение. Разработчики приложений для App Store были вынуждены годами платить Apple комиссию в размере 30 % от получаемой выручки, но теперь компании пришлось отказаться от этой практики.

Продолжается рассмотрение антимонопольного дела в отношении Amazon. Гигант электронной коммерции обвиняется в нарушении прав продавцов на своей платформе. Компанию обвиняют, в том числе, в использовании платформы в качестве лаборатории для стратегического захвата отдельных категорий товаров. По ряду других дела компания и истцы сумели достигнуть договорённостей. Весной этого года Еврокомиссия, являющаяся основным отраслевым регулятором Евросоюза, заявила, что Meta✴ не обеспечивает должный уровень проверки возраста пользователей на своих платформах. Согласно действующему в регионе законодательству, компания должна эффективно реализовывать процедуру проверки возраста для выявления и блокировки аккаунтов несовершеннолетних.

Несмотря на то, что некоторые IT-гиганты проигрывают крупные судебные разбирательства, юридические проблемы по не мешают им получать колоссальную прибыль и сохранять экономическое доминирование. Однако в обозримом будущем это может измениться.