В китайском WeChat появился собственный ИИ-ассистент Xiaowei

Компания Tencent объявила о начале тестирования собственного ИИ-ассистента в приложении WeChat в версии для китайской аудитории. Ассистент получил имя Xiaowei и поддерживает взаимодействие посредством текста или голоса. В рамках запущенного обновления пользователи платформы Weixin также смогут запускать «мини-программы» — приложения, работающие внутри экосистемы WeChat.

Руководство Tencent рассматривало возможность более глубокой интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в WeChat ещё с прошлого года, а инвесторы внимательно следили и продолжают следить за этим направлением в ожидании новых источников дохода и способов монетизации технологии. Как отмечает CNBC, китайский рынок искусственного интеллекта отличается чрезвычайно высокой конкуренцией и Tencent приходится противостоять таким игрокам, как Alibaba, DeepSeek и Zhipu. В связи с этим, компании удалось переманить в этом году на должность главного научного сотрудника ИИ-направления исследователя из OpenAI.

Цель Tencent — полноценный запуск Xiaowei в третьем квартале, что превратит WeChat в интерфейс для навигации по платежам и услугам через голосовое и текстовое управление.

Напомним, ежемесячная аудитория WeChat и Weixin превышает 1,4 миллиарда человек, преимущественно проживающих в Китае, где приложение стало неотъемлемой частью повседневной жизни, используемой для общения, платежей, бронирования ресторанов и множества других задач. Tencent развивает собственное семейство моделей под брендом Hunyuan, однако подробности о возможностях Xiaowei и конкретных моделях, на которых он основан, пока не раскрываются.