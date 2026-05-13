Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ

Китайский технологический гигант Tencent объявил финансовые результаты по итогам первого квартала 2026 года. Несмотря на рост выручки на 9 %, этот показатель оказался ниже ожиданий аналитиков.

За первые три месяца нынешнего года выручка Tencent составила 196,5 млрд юаней ($28,9 млрд), тогда как аналитики прогнозировали 199 млрд юаней. Доход от игр на внутреннем рынке составил 45,4 млрд юаней, что указывает на рост на уровне 6 % год к году. За аналогичный период прошлого года это направление бизнеса Tencent показывало рост на уровне 24 %.

«Мы начали 2026 год, добившись значительного первоначального прогресса в разработке новых ИИ-продуктов, а также продолжили использовать ИИ для развития нашего основного бизнеса. Наш основной бизнес продолжал расти с точки зрения вовлечённости, выручки и прибыли, обеспечивая денежный поток для инвестиций в ИИ, а также будущих сценариев использования ИИ», — рассказал Ма Хуатэн (Ma Huateng), председатель совета директоров и генеральный директор Tencent.

За первые три месяца сегмент финансовых технологий и других бизнес-услуг Tencent принёс 60 млрд юаней, тогда как годом ранее этот показатель составлял 55 млрд юаней. Доход от бизнес-услуг вырос на 20 % в годовом исчислении, чему в основном способствовало увеличение дохода от облачных сервисов, включая продукты на базе искусственного интеллекта. В компании отметили, что ИИ-агент для рабочего пространства Tencent WorkBuddy стал самым популярным агентным сервисом в Китае.

Аналитик Morningstar Айвен Су (Ivan Su) считает, что инвестиции Tencent в ИИ уже приносят результаты. «Улучшенная рекламная рекомендательная модель на базе ИИ способствовала ускорению роста доходов от рекламы на 20 %. Расходы на ИИ соответствуют годовым показателям, которые ранее озвучивало руководство компании», — отметил Су.