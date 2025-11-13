Apple заработает миллиарды на пользователях WeChat — компания договорилась с Tencent о комиссии в 15 %

Tencent и Apple заключили соглашение, в рамках которого производитель iPhone будет обрабатывать платежи и получать комиссию в размере 15 % от покупок в мини-играх и приложениях платформы WeChat, сообщает Bloomberg.

Переговоры между китайским и американским технологическими гигантами продолжались более года. Теперь разработчикам мини-приложений WeChat придётся соответствовать требованиям, которые Apple предъявляет к создателям приложений. В частности, родители юных пользователей смогут указывать их возраст, чтобы оградить их от неподходящего контента. Но главным в соглашении является как раз комиссия от платежей в мини-приложениях, доступных в WeChat.

Согласованная сторонами ставка ниже, чем стандартная для таких случаев комиссия в 30 % — с одной стороны, это новый источник дохода для Apple, с другой, Tencent избавляется от необходимости обрабатывать платежи в WeChat — мессенджере, который играет важную роль в жизни большинства китайцев. Американская компания требовала, чтобы китайская закрыла лазейки, позволявшие разработчикам собирать платежи в обход App Store.

«У нас очень хорошие отношения с Apple, и мы сотрудничали во многих различных областях. Мы вели переговоры с Apple, чтобы сделать экосистему мини-игр более динамичной. В какой-то момент можем сделать официальное заявление», — прокомментировал исход переговоров президент Tencent Мартин Лау (Martin Lau). Со стороны Apple комментариев пока не последовало.

Мессенджером WeChat пользуются более миллиарда китайских пользователей для самых разных целей: здесь они могут оплачивать счета или, например, покупать билеты в кино. Выручка Tencent в сегменте соцсетей, включая мини-игры в WeChat, по итогам III квартала составила 32,3 млрд юаней ($4,5 млрд). Ещё в августе прошлого года китайская компания сообщила, что вступила в переговоры с Apple на предмет «экономически обоснованных» и справедливых условий, которые позволят американской стороне получать комиссию от продаж в мини-играх и приложениях на iPhone. Популярность мини-игр в WeChat растёт, но за отсутствием соглашения Apple не получала дохода от покупок в них.