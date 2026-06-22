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AMD выпустила драйвер с поддержкой масштабирования FSR 4.1 на видеокартах Radeon RX 7000

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 26.6.2 WHQL. Обновление обеспечивает поддержку апскейлера FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 7000.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Новое программное обеспечение также добавляет поддержку ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced и дополнения Revelations для Doom: The Dark Ages.

Список исправленных проблем:

  • исправлены периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в игре RoadCraft на видеокартах Radeon RX 7000;
  • решена проблема появления фиолетового экрана при использовании гарнитуры HP Reverb G2 и SteamVR с видеокартами Radeon RX 6000.

Список известных проблем:

  • на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6. AMD активно ищет решение совместно с разработчиками;
  • на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 при активной функции AMD Record and Stream;
  • функции AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation могут отображаться как неактивные в программном обеспечении AMD Software: Adrenalin Edition во время игры в Battlefield 6, если они включены на графических продуктах серии Radeon RX 9000;
  • возможны проблемы с установкой компонентов AI Bundle драйвера в некоторых регионах с ограниченным доступом к порталам HuggingFace и GitHub.
  • периодические сбои приложения Blender на видеокартах Radeon RX 7000. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется установить драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1;
  • мерцание моделей или проблемы с рендерингом в Maxon Cinema 4D и Blender на видеокартах Radeon RX 7000 и новее. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется установить драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 26.6.2 WHQL можно с официального сайта AMD.

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Теги: amd radeon, видеокарты, драйвер, radeon rx 7000, fsr 4.1
amd radeon, видеокарты, драйвер, radeon rx 7000, fsr 4.1
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