В России создадут защиту отечественного ПО на случай массового отзыва сертификатов

DDR2 снова в цене: дефицит привёл к подорожанию памяти 20-летней давности

GTA: San Andreas Nextgen Edition перенесёт классику Rockstar на движок GTA V — разработчики мода отчитались о первых успехах

Спорткар Xiaomi YU7 GT потратил на прохождение трассы Нюрбургринг без вмешательства водителя чуть более 10 минут

Санкции не помогли: ИИ-модель китайской Z.ai, обученная на чипах Huawei, заняла лидирующие позиции в рейтингах

AMD выпустила драйвер с поддержкой масштабирования FSR 4.1 на видеокартах Radeon RX 7000 2 ч.

Глобальный интернет столкнулся с масштабным сбоем из-за проблем в инфраструктуре Cloudflare 2 ч.

Эксперт Digital Foundry прояснил тайну «вампирского» колеса обозрения из GTA VI 2 ч.

Календарь релизов 22–28 июня: Star Fox, Empulse, Dark Scrolls и Dead or Alive 6 Last Round 3 ч.

«Всё в одном месте»: лаунчер Owlcat появился в Warhammer 40,000: Rogue Trader, но игра продолжит запускаться и без него 3 ч.

Ставка на ретро: Instagram запускает горизонтальное видео на телевизорах Samsung 3 ч.

Продажи инди-хита Meccha Chameleon превысили 7 миллионов копий менее чем за две недели — даже Resident Evil Requiem покупают не так быстро 4 ч.

Законопроект о регулировании ИИ в России кардинально сократили и упростили 4 ч.

AMD добавила официальную поддержку апскейлера FSR 4.1 видеокартам Radeon RX 7000 5 ч.

Регулирование российского ИИ сделают не таким строгим, как хотели вначале 5 ч.