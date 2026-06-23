Преимущество западных стран в защите от атак с помощью ИИ измеряется всего несколькими месяцами

Стремление компании Anthropic изначально ограничить доступ к передовой ИИ-модели Mythos представителями дружественных по отношению к США стран само по себе говорит о важности вопроса кибербезопасности в эпоху бума ИИ. Эксперты утверждают, что «западная фора» в этой сфере не так велика, и всего за несколько месяцев геополитические оппоненты догонят соответствующие страны.

С таким предупреждением выступили представители разведывательного сообщества Five Eyes («Пять глаз»), которое объединяет США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. Пока эти страны, как утверждают авторы исследования, обладают преимуществом в сфере интеграции ИИ в коммерческой и военной сфере, но такая фора измеряется не годами, а считанными месяцами.

Предупреждение прозвучало вскоре после того, как власти США запретили Anthropic предоставлять доступ к своим ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 представителям иностранных государств. Компания не смогла обеспечить подобной избирательности, а потому с позапрошлой пятницы просто перекрыла доступ большинству пользователей к этим моделям, включая находящихся на территории США.

Представители западного разведывательного сообщества также признали, что передовые ИИ-модели превосходят ожидания отрасли, фундаментальным образом трансформируя возможности как в сфере защиты, так и нападения. По сути, авторы заявления намекают правительствам и бизнесу, что кибератаки выходят на новый уровень, и применение ИИ в данной сфере уже не остановить. Подобная злонамеренная активность становится как более сложной по своей структуре, так и более распределённой по выбору целей.

Ещё в мае представители Google заподозрили, что геополитические оппоненты США используют ИИ для осуществления атак на информационную инфраструктуру, применяя хорошо адаптирующиеся к обстановке в автоматическом режиме алгоритмы. Возможности потенциальных атакующих в этой сфере пока плохо изучены с точки зрения прогресса в ИИ. Западные разведчики призывают компании в своих странах активнее использовать ИИ-модели для защиты своей инфраструктуры, больше полагаясь на собственные корпоративные ресурсы. Те, кто будут запаздывать с реализацией данных рекомендаций, подвергнутся растущей угрозе, по мнению представителей альянса.