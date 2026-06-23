Сегодня 23 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Преимущество западных стран в защите от ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Преимущество западных стран в защите от атак с помощью ИИ измеряется всего несколькими месяцами

Стремление компании Anthropic изначально ограничить доступ к передовой ИИ-модели Mythos представителями дружественных по отношению к США стран само по себе говорит о важности вопроса кибербезопасности в эпоху бума ИИ. Эксперты утверждают, что «западная фора» в этой сфере не так велика, и всего за несколько месяцев геополитические оппоненты догонят соответствующие страны.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

С таким предупреждением выступили представители разведывательного сообщества Five Eyes («Пять глаз»), которое объединяет США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. Пока эти страны, как утверждают авторы исследования, обладают преимуществом в сфере интеграции ИИ в коммерческой и военной сфере, но такая фора измеряется не годами, а считанными месяцами.

Предупреждение прозвучало вскоре после того, как власти США запретили Anthropic предоставлять доступ к своим ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 представителям иностранных государств. Компания не смогла обеспечить подобной избирательности, а потому с позапрошлой пятницы просто перекрыла доступ большинству пользователей к этим моделям, включая находящихся на территории США.

Представители западного разведывательного сообщества также признали, что передовые ИИ-модели превосходят ожидания отрасли, фундаментальным образом трансформируя возможности как в сфере защиты, так и нападения. По сути, авторы заявления намекают правительствам и бизнесу, что кибератаки выходят на новый уровень, и применение ИИ в данной сфере уже не остановить. Подобная злонамеренная активность становится как более сложной по своей структуре, так и более распределённой по выбору целей.

Ещё в мае представители Google заподозрили, что геополитические оппоненты США используют ИИ для осуществления атак на информационную инфраструктуру, применяя хорошо адаптирующиеся к обстановке в автоматическом режиме алгоритмы. Возможности потенциальных атакующих в этой сфере пока плохо изучены с точки зрения прогресса в ИИ. Западные разведчики призывают компании в своих странах активнее использовать ИИ-модели для защиты своей инфраструктуры, больше полагаясь на собственные корпоративные ресурсы. Те, кто будут запаздывать с реализацией данных рекомендаций, подвергнутся растущей угрозе, по мнению представителей альянса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Накаркали»: в запрете своих ИИ-моделей виноваты сами представители Anthropic, как убеждены эксперты
Трамп перестал считать Anthropic угрозой нацбезопасности США
Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его даже после недавней блокировки
Регулирование российского ИИ сделают не таким строгим, как хотели вначале
В китайском WeChat появился собственный ИИ-ассистент Xiaowei
В России создадут защиту отечественного ПО на случай массового отзыва сертификатов
Теги: сша, ии, кибербезопасность, угроза
сша, ии, кибербезопасность, угроза
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спорткар Xiaomi YU7 GT потратил на прохождение трассы Нюрбургринг без вмешательства водителя чуть более 10 минут
Глобальный интернет столкнулся с масштабным сбоем из-за проблем в инфраструктуре Cloudflare
В России создадут защиту отечественного ПО на случай массового отзыва сертификатов
GTA: San Andreas Nextgen Edition перенесёт классику Rockstar на движок GTA V — разработчики мода отчитались о первых успехах
Valve объяснила высокую цену Steam Machine — субсидирование консоли противоречит убеждениям компании
Преимущество западных стран в защите от атак с помощью ИИ измеряется всего несколькими месяцами 12 мин.
AMD выпустила драйвер с поддержкой масштабирования FSR 4.1 на видеокартах Radeon RX 7000 8 ч.
Эксперт Digital Foundry прояснил тайну «вампирского» колеса обозрения из GTA VI 8 ч.
Календарь релизов 22–28 июня: Star Fox, Empulse, Dark Scrolls и Dead or Alive 6 Last Round 9 ч.
«Всё в одном месте»: лаунчер Owlcat появился в Warhammer 40,000: Rogue Trader, но игра продолжит запускаться и без него 9 ч.
Ставка на ретро: Instagram запускает горизонтальное видео на телевизорах Samsung 9 ч.
Продажи инди-хита Meccha Chameleon превысили 7 миллионов копий менее чем за две недели — даже Resident Evil Requiem покупают не так быстро 10 ч.
Законопроект о регулировании ИИ в России кардинально сократили и упростили 10 ч.
AMD добавила официальную поддержку апскейлера FSR 4.1 видеокартам Radeon RX 7000 11 ч.
Регулирование российского ИИ сделают не таким строгим, как хотели вначале 11 ч.
Steam Machine «скоро» получит поддержку FSR 4 4 ч.
Новая статья: Обзор Infinix GT 50 Pro: геймерский смартфон со встроенной СЖО 5 ч.
Valve даст возможность превратить в Steam Machine любой похожий ПК 6 ч.
Компактный игровой ПК Steam Machine от Valve поступит в продажу 29 июня по цене от $1049 8 ч.
Asus и Acer урегулировали патентный спор с Nokia о технологиях аппаратного ускорения H.265 10 ч.
Квартальные продажи СХД подскочили почти на четверть, а доля All-Flash хранилищ впервые перевалила за 50 % 10 ч.
SpaceX запустила больше спутников, чем всё остальное человечество с 1957 года 13 ч.
Samsung ускорила достройку крупнейшего комплекса по производству памяти — мощности компании удвоятся 14 ч.
TSMC ускорила отказ от зрелых технологий ради миграции на передовые 15 ч.
Critical Energy привлекла $22 млн на строительство модульных геотермальных электростанций для ИИ ЦОД 16 ч.