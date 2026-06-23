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Блогер показал 25 минут геймплея мультиплеерного мода для The Last of Us Part II — игроки в восторге

Нашумевший приключенческий экшен The Last of Us Part II от студии Naughty Dog остался без обещанного мультиплеерного режима (и выросшего из него сетевого ответвления The Last of Us Online), но фанаты надеются это исправить.

Источник изображений: Naughty Dog

Источник изображений: Naughty Dog

Блогер Specilizer, специализирующийся на пользовательском контенте для игр The Last of Us и God of War, прошедшей зимой (в январе 2026 года) взялся за создание мультиплеерной модификации для The Last of Us Part II.

Последние месяцы Specilizer публиковал на своём YouTube-канале дневники производства сетевого мода для The Last of Us Part II, а на днях показал 25 минут геймплея рабочего прототипа.

Ролик включает демонстрацию лобби и противостояние пары игроков (один управляет Элли, второй — Эбби) на двух картах — пользовательской арене и локации из сюжетной кампании The Last of Us Part II.

Зрители в комментариях остались впечатлены проектом Specilizer в целом и достигнутым прогрессом в частности. «Словами не передать моего восторга и радости», — поделился Wavinn.

Концепт-арт The Last of Us Online

Концепт-арт The Last of Us Online

Хотя мультиплеерная модификация для The Last of Us Part II находится в разработке менее шести месяцев, релиз уже не за горами. Specilizer планирует выпустить мод уже в сентябре 2026 года.

The Last of Us Part II вышла в июне 2020 года на PS4, в январе 2024-го получила ремастер на PS5, а в апреле 2025-го — на PC. Игра стала большим успехом (свыше 10 млн копий продано), но анонсировать продолжение Naughty Dog не спешит.

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Теги: the last of us part ii, naughty dog, приключенческий экшен
the last of us part ii, naughty dog, приключенческий экшен
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