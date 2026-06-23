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Nvidia пообещала сделать человекоподобных роботов безопаснее для людей

Nvidia работает над проектом, направленным на то, чтобы сделать человекоподобных роботов безопаснее при их деятельности вблизи людей — прежде чем доверять машинам тесное взаимодействие с человеком, необходимо научить их принимать правильные решения в доли секунды.

Источник изображений: agilityrobotics.com

Источник изображений: agilityrobotics.com

Крупнейший в мире производитель оборудования для систем искусственного интеллекта предлагает полупроводниковые компоненты и ПО, способные обеспечить роботам полноценное взаимодействие с людьми, даже если требуется физический контакт. Разработанное на основе систем автопилота ПО Nvidia Halos призвано стать основой для компьютеров, способных помочь роботам в более полной мере понимать происходящее вокруг них. Робототехника обещает стать крупным рынком в области ИИ — к 2035 году сегмент человекоподобных роботов, по оценкам аналитиков Barclays, будет приносить $200 млрд.

Отрасли придётся преодолеть ряд препятствий. Существующие системы безопасности заставляют роботов останавливаться или замедляться, когда существует вероятность контакта с человеком. Это снижает их производительность. Защитные меры также препятствуют их совместной работе, например, передаче предметов другим роботам, или помощи в подъёме тяжёлых объектов.

Nvidia планирует обеспечить необходимыми технологиями таких роботов как Agility Digit — машины смогут принимать собственные решения на основе анализа происходящего вокруг. Для этого потребуется специальное оборудование, предупредили в компании: она предлагает Halos в качестве операционной системы на платформе IGX Thor. Машины также смогут подключаться к внешним датчикам. Так, автономный погрузчик сможет обращаться к камерам на складе, чтобы посмотреть, что происходит за углом, и принять решение, может ли он продолжать движение на полной скорости, или ему придётся замедлиться, чтобы не допустить столкновения.

Nvidia является самой дорогой компанией в мире, и значительную часть своей выручки она получает от чипов для центров обработки данных с искусственным интеллектом. Компания постепенно наращивает своё присутствие и в других областях, зачастую предлагая свои решения бесплатно, чтобы расширить сферу применения ИИ. Nvidia построила лабораторию, где производители роботов и их клиенты смогут проводить испытания на безопасность, прежде чем подавать в регулирующие органы заявки на необходимые сертификаты. Инженеры Nvidia помогают с предварительной проверкой и при необходимости — в доработках.

Ограничения для роботов отличаются от ограничений для беспилотных транспортных средств, которым для корректной работы, как правило, достаточно избегать контакта с людьми и другими объектами. Робот должен понимать, к чему можно прикасаться, что нельзя передвигать, и к чему нельзя прикладывать силу. Нерешённых проблем пока множество, указывают эксперты, но возможности робототехники уже достаточно велики, чтобы отрасль могла учиться поэтапно. В перспективе на основе промышленных роботов будет построены машины, способные помогать человеку по дому. Пока робототехника развивается по направлению складского хозяйства и логистики — она уже готова перейти в розничную торговлю, здравоохранение и строительство, указывают опрошенные Bloomberg эксперты.

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Теги: nvidia, робот, ии
nvidia, робот, ии
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