Cloudflare и крупнейшие разработчики браузеров научат сайты отличать людей от ботов

Cloudflare совместно с разработчиками браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox объявила о начале работы над технологией PACT (Private Access Control Tokens), которая поможет администраторам сайтов отличать сетевые запросы от людей или созданных добросовестными разработчиками ботов и запросы от ботов, созданных недобросовестными разработчиками.

Технология PACT предполагает генерацию «обладающим глубокими знаниями о личности пользователя» сайтом анонимного цифрового токена, подтверждающего, что текущую сессию инициировал легитимный пользователь. Пользователи браузеров и легитимные боты смогут предъявлять этот токен на других сайтах, что сократит количество проверок личности. Решение представляет собой нечто вроде результатов теста CAPTCHA, которые можно предъявлять третьим лицам с сохранением конфиденциальности и подтверждением благих намерений.

Технические подробности решения пока не уточняются, но интересно, что под «личностью» в данном случае подразумевается не только человек, но и ПО, уполномоченное действовать от его имени в установленных целях. «По мере распространения создаваемого искусственным интеллектом трафика существующие инструменты для его поддержки представляются [всё более] общими и грубыми. Это сотрудничество поможет нам устранить препятствия, создаваемые протоколами безопасности для каждого пользователя — будь то человек или агент — без ущерба для конфиденциальности», — пояснил технический директор Cloudflare Дейн Кнехт (Dane Knecht).

При ненадлежащей реализации подобные средства способны создать новые угрозы, отмечает The Register. Разработчики проекта пытаются разделить трафик на легитимный и нежелательный — подобное уже реализуется брандмауэрами и другими техническими мерами, которые не вполне согласуются с принципами открытого интернета. «Mozilla привержена защите открытости и конфиденциальности пользователей в интернете. Лавина автоматизированного трафика вынуждает администраторов сайтов прибегать к грубым средствам защиты — платным подпискам, проверкам личности, CAPTCHA и слежению — просто чтобы определить, исходит ли запрос от человека», — заявил технический директор Mozilla Firefox.

Технология PACT способна обеспечить конфиденциальность и «дать предприятиям возможность идентифицировать настоящих посетителей, гарантируя, что они смогут сосредоточить свои ресурсы на трафике, который для них важен», подчеркнули в Cloudflare. Владельцы сайтов давно уже жалуются на бремя по блокировке нежелательного сетевого трафика от недобросовестных поисковых ботов. PACT может решить эту задачу. Или стать барьером для доступа, который потребует вступать в переговоры с издателями, чтобы посещение сайта или ПО были признаны достойными.