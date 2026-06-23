Роботы рано или поздно заменят до 700 000 курьеров китайской JD.com, заявил глава компании

Логистика является той сферой, где автоматизация приносит ощутимую выгоду на протяжении многих лет. Помимо систем учёта и отслеживания товаров, новые технологии оптимизируют складские операции и непосредственно доставку грузов. Глава китайской торговой площадки JD.com признался, что 700 000 сотрудникам службы доставки рано или поздно придётся уступить место роботам.

Ричард Лю (Richard Liu), по данным Financial Times, признался, что его компания уже заключила контракты с 120 школами, на основе которых корпоративная армия курьеров JD.com пройдёт переподготовку в ключе неизбежного перехода на использование роботов в логистике. Роль человека в такой картине будущего сведётся к обслуживанию и ремонту парка роботов, которые возьмут на себя задачи доставки грузов клиентам. «Определённо, роботы начнут доставлять посылки, но я не хочу, чтобы 700 000 наших братьев остались без работы и пропитания», — подчеркнул основатель и председатель совета директоров JD.com.

Когда, по его мнению, роботизированные средства доставки товаров получат в Китае массовое распространение, глава компании пояснять не стал. Китайские аналитики ожидают, что сфера сезонных и временных работ в КНР в этом году обеспечит рабочими местами 320 млн человек против примерно 200 млн пять лет назад. По сути, сейчас до 40 % трудовых ресурсов в крупных китайских городах занято именно в таких видах деятельности, которые не требуют высокой квалификации и длительной привязки к одному работодателю. Рабочие на фабриках, водители такси и курьеры — вот основные профессии, которые сейчас востребованы в крупных китайских городах.

Среди молодёжи в КНР уже сейчас наблюдается 16,3-процентная безработица. Как и во всём мире, роботы и программные формы искусственного интеллекта угрожают самым неопытным сотрудникам, которые только начинают свой карьерный путь. По мнению основателя JD.com, потребность в ремонте роботов будет очень высокой, поскольку, как и любое оборудование, они рано или поздно будут выходить из строя. Роботы, по его словам, упростят жизнь людей и сделают её интереснее, а вовсе не отнимут рабочие места, как многие ожидают. Возможности трудоустройства расширятся и благодаря появлению новых профессий типа специалистов по обучению нейросетей и управлению дронами.