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Роботы рано или поздно заменят до 700 000 курьеров китайской JD.com, заявил глава компании

Логистика является той сферой, где автоматизация приносит ощутимую выгоду на протяжении многих лет. Помимо систем учёта и отслеживания товаров, новые технологии оптимизируют складские операции и непосредственно доставку грузов. Глава китайской торговой площадки JD.com признался, что 700 000 сотрудникам службы доставки рано или поздно придётся уступить место роботам.

Источник изображения: Денис Зеленых, Unspalsh

Источник изображения: Денис Зеленых, Unspalsh

Ричард Лю (Richard Liu), по данным Financial Times, признался, что его компания уже заключила контракты с 120 школами, на основе которых корпоративная армия курьеров JD.com пройдёт переподготовку в ключе неизбежного перехода на использование роботов в логистике. Роль человека в такой картине будущего сведётся к обслуживанию и ремонту парка роботов, которые возьмут на себя задачи доставки грузов клиентам. «Определённо, роботы начнут доставлять посылки, но я не хочу, чтобы 700 000 наших братьев остались без работы и пропитания», — подчеркнул основатель и председатель совета директоров JD.com.

Когда, по его мнению, роботизированные средства доставки товаров получат в Китае массовое распространение, глава компании пояснять не стал. Китайские аналитики ожидают, что сфера сезонных и временных работ в КНР в этом году обеспечит рабочими местами 320 млн человек против примерно 200 млн пять лет назад. По сути, сейчас до 40 % трудовых ресурсов в крупных китайских городах занято именно в таких видах деятельности, которые не требуют высокой квалификации и длительной привязки к одному работодателю. Рабочие на фабриках, водители такси и курьеры — вот основные профессии, которые сейчас востребованы в крупных китайских городах.

Среди молодёжи в КНР уже сейчас наблюдается 16,3-процентная безработица. Как и во всём мире, роботы и программные формы искусственного интеллекта угрожают самым неопытным сотрудникам, которые только начинают свой карьерный путь. По мнению основателя JD.com, потребность в ремонте роботов будет очень высокой, поскольку, как и любое оборудование, они рано или поздно будут выходить из строя. Роботы, по его словам, упростят жизнь людей и сделают её интереснее, а вовсе не отнимут рабочие места, как многие ожидают. Возможности трудоустройства расширятся и благодаря появлению новых профессий типа специалистов по обучению нейросетей и управлению дронами.

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Теги: jd.com, роботы, ии, логистика
jd.com, роботы, ии, логистика
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