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Спустя годы путаницы CD Projekt сменит название на CD Projekt Red

Геймеры годами путались, как правильно называется компания разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 — CD Projekt Red или просто CD Projekt. Но уже скоро неразбериха закончится.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Как сообщило польское новостное агентство PAP Biznes, руководство CD Projekt (материнская компания CD Projekt Red) по итогам ежегодного собрания акционеров приняло решение провести ребрендинг.

В скором времени CD Projekt сменит название на… CD Projekt Red. Так до недавних пор именовалась студия разработки в ответе за упомянутые The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, а также будущие The Witcher 4 и Cyberpunk 2.

В CD Projekt решили, что аналогичное со своим подразделением разработки название поможет упростить коммуникацию, идентификацию компании с её продукцией на мировом рынке, а также процесс найма персонала.

После продажи цифрового магазина GOG в декабре 2025 года производство и издание высококачественных ролевых игр и других форм контента по своим франшизам стали основными видами деятельности CD Projekt.

Решение о ребрендинге CD Projekt вступит в силу лишь после того, как новое название внесут в устав организации и зарегистрируют в государственном реестре компаний Польши. Сроки исполнения не уточняются.

В конце мая CD Projekt отчиталась о росте выручки за квартал, очередной вершине продаж The Witcher 3: Wild Hunt (65 млн копий), а также дальнейшем росте команд The Witcher 4 и Cyberpunk 2.

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Теги: cd projekt red, cd projekt
cd projekt red, cd projekt
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