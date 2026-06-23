Спустя годы путаницы CD Projekt сменит название на CD Projekt Red

Геймеры годами путались, как правильно называется компания разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 — CD Projekt Red или просто CD Projekt. Но уже скоро неразбериха закончится.

Как сообщило польское новостное агентство PAP Biznes, руководство CD Projekt (материнская компания CD Projekt Red) по итогам ежегодного собрания акционеров приняло решение провести ребрендинг.

В скором времени CD Projekt сменит название на… CD Projekt Red. Так до недавних пор именовалась студия разработки в ответе за упомянутые The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, а также будущие The Witcher 4 и Cyberpunk 2.

В CD Projekt решили, что аналогичное со своим подразделением разработки название поможет упростить коммуникацию, идентификацию компании с её продукцией на мировом рынке, а также процесс найма персонала.

После продажи цифрового магазина GOG в декабре 2025 года производство и издание высококачественных ролевых игр и других форм контента по своим франшизам стали основными видами деятельности CD Projekt.

Решение о ребрендинге CD Projekt вступит в силу лишь после того, как новое название внесут в устав организации и зарегистрируют в государственном реестре компаний Польши. Сроки исполнения не уточняются.

В конце мая CD Projekt отчиталась о росте выручки за квартал, очередной вершине продаж The Witcher 3: Wild Hunt (65 млн копий), а также дальнейшем росте команд The Witcher 4 и Cyberpunk 2.