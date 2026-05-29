Продажи The Witcher 3: Wild Hunt превысили 65 миллионов, а команды The Witcher 4 и Cyberpunk 2 продолжают расти

Польская компания CD Projekt отчиталась о результатах за первый квартал 2026 календарного года, новых успехах фэнтезийного ролевого боевика The Witcher 3: Wild Hunt и росте команд игр в разработке.

Выручка CD Projekt за первый квартал 2026 года составила 191 млн злотых (около $52,6 млн), что на 6 % лучше результата 2025-го (798 млн злотых), а чистая прибыль упала на 5,5 млн злотых — с 111,8 млн злотых до 106,2 млн злотых ($29,2 млн).

По словам финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича (Piotr Nielubowicz), результаты продиктованы успехами ведущих проектов компании, включая The Witcher 3: Wild Hunt — 65 млн проданных копий.

Достижению упомянутых показателей поспособствовало и включение The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 в подписку Game Pass. Также отметили успех коллекционной карточной игры Cyberpunk: Trading Card Game на Kickstarter — $28 млн.

Анонсированное на днях третье сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt — «Баллады прошлого» (Songs of the Past) — будет полноценно представлено в рамках немецкой выставки Gamescom 2026 (с 26 по 30 августа).

Тем временем команды находящихся в разработке игр продолжают расти: The Witcher 4 к 30 апреля занималось 513 человек (28 февраля было 499), а на Cyberpunk 2 теперь занято 163 специалиста (было 149).

Позапрошлой осенью The Witcher 4 перешла на стадию активной разработки, однако на скорый релиз рассчитывать не стоит — игра выйдет не раньше 2027 года. Cyberpunk 2 придётся ждать и того дольше.