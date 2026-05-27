CD Projekt Red анонсировала сюжетное дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3: Wild Hunt и повышение системных требований игры

Вслед за чередой слухов и подозрений фанатов польская студия CD Projekt Red всё-таки официально анонсировала третье сюжетное дополнение к своему фэнтезийному ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt.

Расширение называется «Баллады прошлого» (Songs of the Past) и выйдет в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Игрокам вновь достанется роль ведьмака Геральта из Ривии. Подробностями поделятся в конце лета.

Как и предполагалось, «Баллады прошлого» создаётся совместно с основанной выходцами из CD Projekt Red польской студии Fool's Theory, которая по заказу CDPR сейчас делает ремейк первого «Ведьмака».

CD Projekt Red подтвердила, что планировала рассказать о «Балладах прошлого» на завтрашней трансляции из цикла REDstreams, но: «Скажем так, мы нашли в REDLauncher что-то, чего сами не ожидали. Закон неожиданности!»

Вместе с выходом «Баллад прошлого» вырастут минимальные системные требования The Witcher 3: Wild Hunt. Актуальные в будущем «аппетиты» игры представлены ниже:

Новые минимальные требования

  • ОС: Windows 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт);
  • видеопамять: 6 Гбайт;
  • оперативная память: 12 Гбайт;
  • место на накопителе: 70 Гбайт на SSD.

The Witcher 3: Wild Hunt перестанет поддерживать Windows 10 и жёсткие диски (HDD). Игра будет работать только на DirectX 12, совместимых с Windows 11 процессорах и видеокартах, для которых выходят актуальные драйвера для игр на Windows 11.

The Witcher 3 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. За десять лет игра получила два дополнения (Hearts of Stone и Blood and Wine) и продалась в количестве свыше 60 млн копий.

Теги: the witcher 3: wild hunt, fool's theory, cd projekt red, ролевой экшен
