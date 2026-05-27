Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation CD Projekt Red в разгар слухов о третьем...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

CD Projekt Red в разгар слухов о третьем дополнении к The Witcher 3: Wild Hunt анонсировала юбилейный стрим по «Кровь и вино»

Польская студия CD Projekt Red анонсировала специальную трансляцию в честь 10-летнего юбилея дополнения Blood and Wine к фэнтезийному ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt, но фанаты увидели в этом нечто большее.

Источник изображения: Steam (やや自閉症)

Источник изображения: Steam (やや自閉症)

Посвящённый юбилею Blood and Wine выпуск REDstreams пройдёт завтра, 28 мая — начало в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом мероприятия можно будет через сервисы YouTube и Twitch.

«В мае дополнению "Кровь и Вино" для "Ведьмака 3" исполняется 10 лет. И мы хотим отпраздновать это достойно имени досточтимой княгини. Возвращаемся в край доблести, вина и вампиров в новом выпуске REDstreams!» — объявила CDPR.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Хотя никаких указаний на анонсы описание трансляция не содержит, фанаты в комментариях убеждены, что CD Projekt Red готовится представить на стриме неуловимый третий аддон для The Witcher 3: Wild Hunt.

По данным сразу нескольких источников, неанонсированное дополнение создаётся разработчиками ремейка первого «Ведьмака» из польской студии Fool's Theory, основанной выходцами из CD Projekt Red.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Помимо непосредственных информаторов, на подготовку третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt указывала сама CD Projekt в мартовском финансовом отчёте и программист венгерской студии поддержки Yigsoft, сотрудничающей с CDPR.

Аддон Blood and Wine для The Witcher 3: Wild Hunt вышел 31 мая 2016 года и заслужил высокие оценки как критиков, так и фанатов. В концовке дополнения ведьмак Геральт из Ривии по сути ушёл на пенсию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
В новом финансовом отчёте CD Projekt углядели указание на секретный аддон для The Witcher 3: Wild Hunt
«Помогите нам построить Вайс-Сити»: хакеры начали массово использовать ажиотаж вокруг GTA VI против фанатов
Косплеер смастерил куртку из Cyberpunk 2077 с OLED-воротником, на котором можно играть в Cyberpunk 2077
Продажи беспощадной ролевой песочницы Kenshi превысили 3 миллиона копий, а Kenshi 2 «превзойдёт ваши ожидания»
Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
«Помогите нам построить Вайс-Сити»: хакеры начали массово использовать ажиотаж вокруг GTA VI против фанатов
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
Глава Take-Two объяснил, почему отказывается признавать Red Dead Online упущенной возможностью
CD Projekt Red в разгар слухов о третьем дополнении к The Witcher 3: Wild Hunt анонсировала юбилейный стрим по «Кровь и вино» 35 мин.
Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказались под угрозой из-за ошибки фреймворка Starlette 5 ч.
Предустановленное ПО в смартфонах Motorola начало подменять партнёрские ссылки на Amazon 5 ч.
Верховный суд РФ разрешил бывшим сотрудникам Oracle оставить себе миллионные выходные пособия 10 ч.
Косплеер смастерил куртку из Cyberpunk 2077 с OLED-воротником, на котором можно играть в Cyberpunk 2077 11 ч.
Продажи беспощадной ролевой песочницы Kenshi превысили 3 миллиона копий, а Kenshi 2 «превзойдёт ваши ожидания» 12 ч.
Власти США начали считать протесты против ИИ и ЦОД проявлением «антитехнологического экстремизма» 14 ч.
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 15 ч.
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов 15 ч.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 15 ч.
AT&T судится с властями Калифорнии, которые запрещают ей заменить «медь» на «оптику» и сэкономить миллиарды долларов 1 мин.
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения 2 ч.
Профсоюз Samsung поддержал сделку по новой системе премирования 74 % голосов 3 ч.
Micron Technology преодолела рубеж в $1 трлн капитализации на волне ИИ-бума 5 ч.
Qualcomm и ByteDance заключили соглашение о поставках специализированных ASIC для ИИ 5 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC 8 ч.
Серверные Arm-процессоры NVIDIA Vera обогнали современные Intel Xeon и AMD EPYC в некоторых тестах 9 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI: прокачка на максимум 9 ч.
Gigabyte подарит 1 грамм чистого золота покупателям RTX 5090 за $5250 — но не всем 10 ч.
Intel на днях представит платформу Arc G3 для портативных игровых приставок 10 ч.