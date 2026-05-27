CD Projekt Red в разгар слухов о третьем дополнении к The Witcher 3: Wild Hunt анонсировала юбилейный стрим по «Кровь и вино»

Польская студия CD Projekt Red анонсировала специальную трансляцию в честь 10-летнего юбилея дополнения Blood and Wine к фэнтезийному ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt, но фанаты увидели в этом нечто большее.

Посвящённый юбилею Blood and Wine выпуск REDstreams пройдёт завтра, 28 мая — начало в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом мероприятия можно будет через сервисы YouTube и Twitch.

«В мае дополнению "Кровь и Вино" для "Ведьмака 3" исполняется 10 лет. И мы хотим отпраздновать это достойно имени досточтимой княгини. Возвращаемся в край доблести, вина и вампиров в новом выпуске REDstreams!» — объявила CDPR.

Хотя никаких указаний на анонсы описание трансляция не содержит, фанаты в комментариях убеждены, что CD Projekt Red готовится представить на стриме неуловимый третий аддон для The Witcher 3: Wild Hunt.

По данным сразу нескольких источников, неанонсированное дополнение создаётся разработчиками ремейка первого «Ведьмака» из польской студии Fool's Theory, основанной выходцами из CD Projekt Red.

Помимо непосредственных информаторов, на подготовку третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt указывала сама CD Projekt в мартовском финансовом отчёте и программист венгерской студии поддержки Yigsoft, сотрудничающей с CDPR.

Аддон Blood and Wine для The Witcher 3: Wild Hunt вышел 31 мая 2016 года и заслужил высокие оценки как критиков, так и фанатов. В концовке дополнения ведьмак Геральт из Ривии по сути ушёл на пенсию.