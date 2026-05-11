Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt

Неуловимый третий аддон для фэнтезийного ролевого боевика The Witcher 3: Wild Hunt от разработчиков из CD Projekt Red не спешит материализовываться за пределами слухов, однако вокруг этого огня скапливается всё больше дыма.

Программист венгерской студии поддержки Yigsoft Аттила Марк Кисс (Attila Mark Kiss) упомянул в своём резюме работу над «геймплейными системами и элементами интерфейса для игр The Witcher на [движке] REDengine».

Как подметили в Redanian Intelligence, CD Projekt Red отошла от REDengine после дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 — The Witcher 4 и ремейк первого «Ведьмака» (создаётся Fool's Theory) базируются на Unreal Engine 5.

Другими словами, речь в резюме Марк Кисса, по всей видимости, идёт конкретно про The Witcher 3: Wild Hunt. Специалист приступил к проекту в январе 2026 года и трудится над ним до сих пор.

На официальном сайте Yigsoft приводится информация о партнёрстве с CD Projekt Red (The Witcher 3 в списке есть), однако, судя по всему, она уже несколько лет не обновлялась — аддон Phantom Liberty значится как будущий.

Помимо ремейка «Ведьмака», CD Projekt работает с Fool's Theory над неким неанонсированным проектом. Предполагается, что за формулировкой скрывается DLC для The Witcher 3. Официальный анонс ожидается в 2026 году.

О планах CDPR на третье дополнение к The Witcher 3 ранее сообщали режиссёр Борис Неспеляк (Borys Niespielak), аналитик Матеуш Хжановский (Mateusz Chrzanowski), редакции PPE.pl и польского отделения IGN.