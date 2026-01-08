Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Ещё два польских издания подтвердили неа...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ещё два польских издания подтвердили неанонсированный третий аддон для The Witcher 3: Wild Hunt — игроки отправятся в новый регион

Вслед за режиссёром Борисом Неспеляком (Borys Niespielak) и аналитиком Матеушем Хжановским (Mateusz Chrzanowski) планы CD Projekt Red на третий аддон для The Witcher 3: Wild Hunt подтвердили ещё два польских источника.

Источник изображения: Steam (butt0nmasher_)

Источник изображения: Steam (butt0nmasher_)

Во-первых, редакция PPE.pl, прошлой осенью предсказавшая вылет авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2024 в сторону PS5, получила информацию о новом DLC для The Witcher 3: Wild Hunt ещё год назад.

«Мы слышали о новом проекте Wild Hunt от своих информаторов год назад. В первой половине 2025 года нам чётко сказали, что The Witcher 3 получит большой объём нового контента, который нам всем понравится», — отчитались в PPE.pl.

Источник изображения: R. Talsorian Games

Источник изображения: R. Talsorian Games

Во-вторых, журналисты польского отделения IGN знали о планах на новое расширение для The Witcher 3: Wild Hunt «уже долгое время», но до сих пор ни о чём не говорили, потому что вся информация базируется на сведениях от одного источника.

По данным польского IGN, по крайней мере какое-то время назад CD Projekt Red планировала отправить пользователей следующего DLC в пустынную страну воительниц, драконов и экзотических зверей — Зерриканию.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

В редакции польского IGN допустили, что для подготовки игроков к The Witcher 4 антуражем неанонсированного сюжетного дополнения к The Witcher 3 могут сделать морозное королевство Ковир и Повисс — место действия четвёртой части.

По слухам, новый аддон для The Witcher 3: Wild Hunt разрабатывается основанной выходцами из CD Projekt Red польской студией Fool's Theory, которая сейчас по заказу CDPR делает ремейк первого «Ведьмака». Релиз DLC ожидается в 2026 году.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Конец близок»: Netflix подтвердила, когда выйдет последний сезон сериала «Ведьмак»
Польский аналитик объяснил, зачем CD Projekt Red выпускать новое сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt спустя 11 лет после релиза
Ведущий разработчик Cyberpunk 2 объяснил, почему CD Projekt Red не дала игрокам Cyberpunk 2077 провести больше времени с Джеки
Воссоединение Макс с Хлоей и «смертоносное инферно»: европейский регулятор «засветил» подробности неанонсированной Life is Strange: Reunion
Тактический шутер PUBG: Blindspot с элементами Rainbow Six Siege и Counter-Strike 2 скоро ворвётся в ранний доступ Steam
Rockstar до сих пор не приступила к полировке GTA VI и не может допустить осечки — от игры «зависит судьба всего акционерного капитала Take-Two»
Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.