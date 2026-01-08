Ещё два польских издания подтвердили неанонсированный третий аддон для The Witcher 3: Wild Hunt — игроки отправятся в новый регион

Вслед за режиссёром Борисом Неспеляком (Borys Niespielak) и аналитиком Матеушем Хжановским (Mateusz Chrzanowski) планы CD Projekt Red на третий аддон для The Witcher 3: Wild Hunt подтвердили ещё два польских источника.

Во-первых, редакция PPE.pl, прошлой осенью предсказавшая вылет авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2024 в сторону PS5, получила информацию о новом DLC для The Witcher 3: Wild Hunt ещё год назад.

«Мы слышали о новом проекте Wild Hunt от своих информаторов год назад. В первой половине 2025 года нам чётко сказали, что The Witcher 3 получит большой объём нового контента, который нам всем понравится», — отчитались в PPE.pl.

Во-вторых, журналисты польского отделения IGN знали о планах на новое расширение для The Witcher 3: Wild Hunt «уже долгое время», но до сих пор ни о чём не говорили, потому что вся информация базируется на сведениях от одного источника.

По данным польского IGN, по крайней мере какое-то время назад CD Projekt Red планировала отправить пользователей следующего DLC в пустынную страну воительниц, драконов и экзотических зверей — Зерриканию.

В редакции польского IGN допустили, что для подготовки игроков к The Witcher 4 антуражем неанонсированного сюжетного дополнения к The Witcher 3 могут сделать морозное королевство Ковир и Повисс — место действия четвёртой части.

По слухам, новый аддон для The Witcher 3: Wild Hunt разрабатывается основанной выходцами из CD Projekt Red польской студией Fool's Theory, которая сейчас по заказу CDPR делает ремейк первого «Ведьмака». Релиз DLC ожидается в 2026 году.