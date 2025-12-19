Сегодня 19 декабря 2025
Польские аналитики рассказали, когда ждать третье дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 4 и Cyberpunk 2

Польский аналитик Матеуш Хжановский (Mateusz Chrzanowski) из компании Noble Securities рассказал, когда ждать будущие проекты CD Projekt Red, включая окружённое слухами новое сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt.

Источник изображения: X (JB_Jawbreaker)

По словам Хжановского, неанонсированный третий аддон для The Witcher 3, о котором летом рассказывали ведущие польского подкаста Rock i Borys, выйдет в мае 2026 года, а сам релиз будет приурочен к 11-летию игры.

Noble Securities прогнозирует, что стоимость DLC составит $30, а его продажи за 2026 год достигнут 11 млн копий. Премьера якобы положит начало рекламной кампании The Witcher 4, выход которой ожидается в четвёртом квартале 2027-го.

Источник изображения: CD Projekt Red

Нелинейный сетевой экшен по «Ведьмаку» (кодовое название Sirius) от поглощённой в апреле The Molasses Flood и ремейк первой The Witcher (Canis Majoris) от основанной выходцами из CDPR польской Fool's Theory ожидаются аналитиками в 2028 году.

Тем временем Cyberpunk 2, согласно прогнозу Noble Securities, задержится до четвёртого квартала 2030 года и якобы выйдет к десятилетию оригинальной Cyberpunk 2077 (10 декабря 2020 года), а загадочную Hadar стоит ждать в 2032-м.

Noble Securities рассчитывает, что Cyberpunk 2 будет включать мультиплеер (источник изображения: CD Projekt Red)

На The Witcher 4 у CD Projekt Red сейчас занято 447 человек (из 851), ещё 135 специалистов занимается Cyberpunk 2, 56 работников трудится над Sirius и ещё 29 корпят над Hadar.

Кроме того, в разработке у Scopely находится неизвестная игра по одной из франшиз CD Projekt, а сама CD Projekt вдобавок ведёт производство двух секретных игр, о которых пока никто ничего не знает.

Теги: the witcher 3: wild hunt, the witcher 4, cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
