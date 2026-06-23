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THQ Nordic анонсировала игровую презентацию THQ Nordic Digital Showcase 2026 — фанаты требуют ремейк «Готики 2» и Darksiders 4

Австрийский издатель и разработчик THQ Nordic (принадлежит Embracer Group) объявил о возвращении игровой презентации THQ Nordic Digital Showcase в 2026 году и поделился первыми подробностями мероприятия.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

По словам THQ Nordic, THQ Nordic Digital Showcase 2026 предложит насыщенную программу свежих новостей, долгожданных анонсов (в том числе даты релиза) и «захватывающих новых взглядов на полюбившиеся фанатам франшизы».

Среди подтверждённых для THQ Nordic Digital Showcase 2026 премьер заявлены Titan Quest 2, Wreckfest 2, The Guild — Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman и Way of the Hunter 2.

Помимо перечисленных, на шоу ожидается появление и других игр. Каких именно, THQ Nordic не уточняет — фанаты в комментариях требуют ремейк «Готики 2» и новости по анонсированной в 2024 году новой Darksiders.

Трансляция THQ Nordic Digital Showcase 2026 стартует 7 августа в 22:00 по московскому времени — анонс сопровождался минутным тизером. Следить за ходом мероприятия можно будет через сервисы YouTube, Twitch и Steam.

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Теги: thq nordic, thq nordic digital showcase 2026
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