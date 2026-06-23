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Rebel Wolves снизила системные требования The Blood of Dawnwalker — новой игре ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 хватит GTX 1060

Основанная ведущими разработчиками The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 польская студия Rebel Wolves объявила о снижении системных требований своей амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Источник изображений: Rebel Wolves

Источник изображений: Rebel Wolves

Напомним, «аппетиты» The Blood of Dawnwalker разработчики представили прошедшей весной, но с тех пор провели активную оптимизацию (процесс продолжается), результатом которой стали обновлённые требования.

Теперь для запуска The Blood of Dawnwalker хватит процессора Intel Core i5-11400F (был i7-8700K) и видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 (были GTX 1070 / RTX 3050). Запросы к оперативной памяти и накопителю остались без изменений.

Обновлённые системные требования The Blood of Dawnwalker представлены ниже:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-11400F или AMD Ryzen 7 2700X;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на SSD: 60 Гбайт.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5700X;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 XT или Intel Arc B580;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на SSD: 60 Гбайт.

В отличие от первоначального анонса, обновлённые системные требования The Blood of Dawnwalker не сопровождаются целевыми показателями разрешения и кадровой частоты — о них наряду с другими конфигурациями расскажут ближе к релизу.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PC (от 4999 рублей в Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают нелинейный сюжет, серую мораль, графику на Unreal Engine 5, никаких микротранзакций и русского языка.

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Теги: the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco entertainment, ролевая игра
the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco entertainment, ролевая игра
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