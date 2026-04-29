От GTX 1070 до RTX 5090: ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 получила системные требования

Вслед за датой выхода издатель Bandai Namco и основанная ведущими разработчиками The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 польская студия Rebel Wolves представили системные требования своей амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Как стало известно, для запуска The Blood of Dawnwalker на ПК с низкими настройками графики в разрешении 1080p при 30 кадрах/с понадобится процессор Intel Core i7-8700K, видеокарта GTX 1070, 16 Гбайт ОЗУ и 60 Гбайт на SSD.

Целевые показатели разрешения и кадровой частоты в представленных конфигурациях указаны без учёта апскейлеров и генерации кадров, хотя у The Blood of Dawnwalker будет поддержка этих технологий.

Системные требования The Blood of Dawnwalker представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 3700X;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 / RTX 3050, AMD Radeon RX Vega 56 или Intel Arc A580;

видеопамять: 6 Гбайт

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на SSD: 60 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p/1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-13600 или AMD Ryzen 9 7900X;

видеокарта (1080p): Nvidia GeForce RTX 5060 или AMD Radeon RX 6800 XT;

видеокарта (1440p): Nvidia GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 7800 XT;

видеопамять: 12 Гбайт

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на SSD: 60 Гбайт.

Требования «Ультра» (1440p/4K, 60 кадров/с, настройки графики «Ультра»)

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 9 7950X;

видеокарта (1440p): Nvidia GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX;

видеокарта (4K): Nvidia GeForce RTX 5090;

видеопамять: 16 Гбайт

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на SSD: 60 Гбайт.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PC (от 4999 рублей в Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают нелинейный сюжет, серую мораль, графику на Unreal Engine 5, никаких микротранзакций и поддержку 15 языков (без русского).