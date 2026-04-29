От GTX 1070 до RTX 5090: ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 получила системные требования

Вслед за датой выхода издатель Bandai Namco и основанная ведущими разработчиками The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 польская студия Rebel Wolves представили системные требования своей амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Как стало известно, для запуска The Blood of Dawnwalker на ПК с низкими настройками графики в разрешении 1080p при 30 кадрах/с понадобится процессор Intel Core i7-8700K, видеокарта GTX 1070, 16 Гбайт ОЗУ и 60 Гбайт на SSD.

Целевые показатели разрешения и кадровой частоты в представленных конфигурациях указаны без учёта апскейлеров и генерации кадров, хотя у The Blood of Dawnwalker будет поддержка этих технологий.

Системные требования The Blood of Dawnwalker представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 / RTX 3050, AMD Radeon RX Vega 56 или Intel Arc A580;
  • видеопамять: 6 Гбайт
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на SSD: 60 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p/1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-13600 или AMD Ryzen 9 7900X;
  • видеокарта (1080p): Nvidia GeForce RTX 5060 или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • видеокарта (1440p): Nvidia GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 7800 XT;
  • видеопамять: 12 Гбайт
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на SSD: 60 Гбайт.

Требования «Ультра» (1440p/4K, 60 кадров/с, настройки графики «Ультра»)

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 9 7950X;
  • видеокарта (1440p): Nvidia GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX;
  • видеокарта (4K): Nvidia GeForce RTX 5090;
  • видеопамять: 16 Гбайт
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на SSD: 60 Гбайт.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PC (от 4999 рублей в Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают нелинейный сюжет, серую мораль, графику на Unreal Engine 5, никаких микротранзакций и поддержку 15 языков (без русского).

Материалы по теме
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ветеранов CD Projekt Red вышла из тени — 13 минут геймплея, дата релиза и предзаказ в России
Ubisoft раскрыла системные требования Assassin’s Creed Black Flag Resynced для игры с апскейлерами и трассировкой лучей
«Вампирская одиссея продолжается»: разработчики V Rising забросили развитие игры ради «самого амбициозного проекта» за всю историю студии
Ubuntu 26.10 получит встроенные ИИ-инструменты — все они будут работать локально и отключаться в один клик
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
«Такой мы её и запомнили»: художник воссоздал Альд'рун из The Elder Scrolls III: Morrowind в реалистичном масштабе, и фанаты в восторге
Теги: the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.