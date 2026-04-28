Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ветеранов CD Projekt Red вышла из тени — 13 минут геймплея, дата релиза и предзаказ в России

Как и было обещано, издатель Bandai Namco и польская студия Rebel Wolves на трансляции Road to Launch наконец объявили дату выхода своей амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Как стало известно, The Blood of Dawnwalker поступит в продажу 3 сентября 2026 года для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался насыщенным сюжетным трейлером.

Предзаказы уже стартовали. Стоимость The Blood of Dawnwalker составит $70 (4999 рублей в российском Steam) за стандартное издание и $80 (5719 рублей) за издание Eclipse. В состав последнего входят цифровая энциклопедия, саундтрек и комикс.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

На Road to Launch показали 13 минут геймплея бета-версии The Blood of Dawnwalker: исследование открытого мира, вампирские способности, сражения, система репутации, прокачка и прохождение квестов.

Обещают «нарративную песочницу» без чёткого разделения на основные и побочные квесты, нелинейный сюжет, серую мораль, опциональные романы, графику на Unreal Engine 5, никаких микротранзакций и поддержку 15 языков (без русского).

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).