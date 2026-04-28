Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Вампирская ролевая игра The Blood of Daw...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ветеранов CD Projekt Red вышла из тени — 13 минут геймплея, дата релиза и предзаказ в России

Как и было обещано, издатель Bandai Namco и польская студия Rebel Wolves на трансляции Road to Launch наконец объявили дату выхода своей амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Источник изображения: Bandai Namco

Как стало известно, The Blood of Dawnwalker поступит в продажу 3 сентября 2026 года для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался насыщенным сюжетным трейлером.

Предзаказы уже стартовали. Стоимость The Blood of Dawnwalker составит $70 (4999 рублей в российском Steam) за стандартное издание и $80 (5719 рублей) за издание Eclipse. В состав последнего входят цифровая энциклопедия, саундтрек и комикс.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

На Road to Launch показали 13 минут геймплея бета-версии The Blood of Dawnwalker: исследование открытого мира, вампирские способности, сражения, система репутации, прокачка и прохождение квестов.

Обещают «нарративную песочницу» без чёткого разделения на основные и побочные квесты, нелинейный сюжет, серую мораль, опциональные романы, графику на Unreal Engine 5, никаких микротранзакций и поддержку 15 языков (без русского).

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
