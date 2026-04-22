Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза

Издательство Bandai Namco и основанная выходцами из CD Projekt Red польская студия Rebel Wolves пока не готовы объявить дату выхода своей амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker, но ждать осталось недолго.

Bandai Namco и Rebel Wolves сообщили о планах на проведение мероприятия Road to Launch («Дорога к запуску»), в рамках которого фанаты The Blood of Dawnwalker услышат то, что так долго хотели услышать.

Организаторы Road to Launch обещают анонс даты выхода The Blood of Dawnwalker, показ сюжетного трейлера и нового геймплея в открытом мире, представление системных требований игры и откровения разработчиков.

Road to Launch продлится 45 минут. Презентация стартует 28 апреля в 19:00 по московскому времени на площадках YouTube и Twitch. Анонс шоу сопровождался насыщенным тизером.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра получит поддержку 15 языков — русского среди них не будет, но разработчики допускают расширение списка локализаций после релиза.

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).