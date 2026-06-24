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Disney всерьёз рассматривала возможность слияния с Apple

Принято считать, что Walt Disney Company и Apple объединяет только история финансирования студии Pixar основателем второй Стивом Джобсом (Steve Jobs), который на протяжении нескольких лет оставался её основным акционером и генеральным директором. Бывший глава Disney Боб Айгер (Bob Iger) признался, что сама Disney всерьёз рассматривала возможность объединения с Apple.

Источник изображения: Apple Maps

Источник изображения: Apple Maps

Непосредственно Walt Disney Company более известна своими профильными сделками по покупке Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox, а с 2006 года она владеет и Pixar, которую двумя десятилетиями ранее поддержал финансами Стив Джобс. При этом из интервью бывшего генерального директора Disney Боба Айгера изданию Financial Times становится известно, что анимационный гигант рассматривал и покупку Twitter, которая в итоге досталась Илону Маску (Elon Musk). Социальную сеть в Disney воспринимали, как непрофильный актив, и в итоге от его приобретения отказались.

Боб Айгер признался и в наличии у Disney намерений объединиться с Apple. По его личному мнению, такое слияние было бы «действительно трансформирующим и равноправным». Как добавил бывший глава Disney, вероятная сделка обсуждалась не только внутри компании, но и с представителями Apple, но до реальных шагов по её реализации дело так и не дошло. Во многом это произошло, потому что Apple не показала достаточной заинтересованности, как признался Айгер. В своих мемуарах он ранее выражал уверенность, что при жизни Стива Джобса компании могли бы объединиться. Уже после смерти основателя Apple, по всей видимости, Disney с этой идеей не расставалась, но она не нашла должной поддержки со стороны первой из компаний.

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Теги: apple, disney, стив джобс, слияние, сделка
apple, disney, стив джобс, слияние, сделка
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