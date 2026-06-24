Китайские разработчики ПО пожаловались регулятору на неоправданно высокие комиссии в магазине приложений Apple App Store

Долгие годы у разработчиков ПО не было особого выбора при наличии намерений распространять свои продукты через фирменную экосистему Apple, но пример европейских регуляторов показал, что высокие комиссии можно оспаривать. По этому пути теперь пошли китайские разработчики приложений, которые пожаловались на Apple национальному регулятору.

Данное событие попало в поле зрения издания South China Morning Post, которое заодно и привело выдержки из открытого письма китайских разработчиков. В нём местные разработчики приложений обвиняют Apple в неоправданно высоких комиссионных сборах в App Store и злоупотреблении своим доминирующим положением. Китайские разработчики обратились к антимонопольным органам КНР с просьбой навести порядок в данной сфере и в случае необходимости наказать Apple за злоупотребление своим рыночным положением.

Это обращение появилось всего через несколько дней после анонса компанией Apple обновлённых правил для разработчиков на рынке Бразилии. В этой стране разработчики, использующие фирменную платёжную экосистему, должны платить Apple не только 5 % комиссии за обработку транзакций, но и основную комиссию в размере 21 %. Часть разработчиков может претендовать на снижение последней до 10 %. Распространяемые через альтернативные площадки приложения всё равно облагаются комиссией в 5 %. Платежи через сторонние сервисы не облагаются комиссией, но размещающие ссылку на сторонние платёжные системы разработчики всё равно платят Apple комиссию в размере 15 %.

Для китайского рынка Apple в марте сделала послабление в виде снижения комиссии за покупки и платежи внутри приложений с 30 до 25 %, а избранные разработчики вообще могли ограничиться комиссией в размере 12 %. Тем не менее, местные разработчики утверждают, что Apple всё равно не разрешает распространять приложения через альтернативные площадки и не предлагает более гибких условий оплаты в Китае, а потому в процесс должны вмешаться национальные регуляторы.