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Стоимость санкционных чипов Nvidia на китайском чёрном рынке за полгода более чем удвоилась

Несмотря на попытки Nvidia наладить поставки в Китай специально адаптированных ускорителей H100, власти США в целом продолжают прилагать усилия по ограничению доступа китайских компаний к передовым ИИ-ускорителям американского происхождения. По некоторым данным, стоимость серверных систем Nvidia DGX B300, которые в Китай официально поставлять нельзя, на местном рынке более чем удвоилась за шесть месяцев.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Подобная конъюнктура, с одной стороны, отображает наличие на китайском рынке спроса на передовые ускорители Nvidia, даже несмотря на усилия китайских властей по импортозамещению данных компонентов. Кроме того, в условиях усиления контроля с американской стороны за поставками этих систем в Китай растут и сопутствующие риски, поэтому поднимаются и цены. Как утверждает Financial Times, если полгода назад серверную систему Nvidia DGX B300 можно было купить в Китае в два с лишним раза дешевле, то теперь её цена на местном рынке достигает $1,1 млн против розничной стоимости в районе $400 000 на американском рынке.

Ускоритель RTX 6000 Pro вырос в цене в 2,6 раза до $19 000 за штуку. Оба изделия Nvidia официально запрещены к ввозу в Китай. Один из китайских поставщиков признался, что за последние месяцы стало меньше лазеек, позволяющих посредникам поставлять указанные вычислительные решения в Китай. Возросшие риски и издержки для обхода ограничений моментально сказались на ценах. Власти США принялись наводить порядок в этой сфере в конце прошлого года. Одним из проявлений этой деятельности стал скандал с участием Supermicro, в котором обвинения были предъявлены одному из основателей компании. Власти Тайваня и Малайзии также стали сильнее контролировать каналы поставок американских ИИ-ускорителей в Китай. Nvidia неоднократно предупреждала, что поставленные по неофициальным каналам ускорители лишены её технической поддержки, а эксплуатация серверных систем не исключает частого возникновения проблем, поэтому построение ЦОД на основе нелегально полученных компонентов является не самым удачным решением.

Власти Китая также усилили контроль за импортом ускорителей Nvidia, поскольку перекрывая данные каналы, они невольно стимулируют импортозамещение, в котором заинтересованы. Под запрет попали даже определённые игровые видеокарты этой марки, которые в Китае нередко используются для ускорения вычислений. В условиях ограничений на китайском рынке высоким спросом пользуются даже устаревшие ускорители Nvidia типа A100. Стоимость серверов на их основе с конца прошлого года на китайском рынке возросла в три раза. Разрешённые к поставке в Китай ускорители Nvidia H200 не прошли одобрение китайской таможней, что только усугубило дефицит американских продуктов такого назначения. В Китае их всё равно можно купить через Гонконг, как признают участники рынка. В некоторых случаях запрещённые ускорители устанавливают внутрь серверных систем, которые формально были одобрены к ввозу в Китай, буквально «меняя начинку». В больших масштабах подобные махинации проворачивать не получится, как признают участники рынка.

Выросли цены и на аренду вычислительных мощностей, построенных на санкционных чипах Nvidia. Если пару лет назад они были ниже, чем в США, то теперь не только поравнялись, но и в некоторых случаях превосходят американский уровень. Рост цен усугубляется и дефицитом памяти, в итоге спрос на соответствующие решения даже немного снизился, по словам участников китайского рынка.

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Теги: nvidia, nvidia h200, китай, сша, контрабанда
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