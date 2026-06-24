Владелец Google попадёт в биржевой индекс Доу Джонса

Холдинг Alphabet ($GOOGL) 29 июня заменит оператора связи Verizon ($VZ) в индексе Доу Джонса (Dow Jones). Это первая замена с 2024 года, когда на смену Dow ($DOW) и Intel ($INTC) пришли Nvidia ($NVDA) и Sherwin-Williams ($SHW).

В S&P Global замену объяснили тем, что она позволит индексу охватить «динамичные области экономики США», такие как искусственный интеллект, рекламу и облачную инфраструктуру. «Диверсифицированный портфель технологий и цифровых сервисов Alphabet охватывает рекламу, облачную инфраструктуру, искусственный интеллект, аппаратное обеспечение, решения в области автопилота, технологии здравоохранения и распространение медиаконтента. Включение Alphabet в индекс Доу Джонса расширит и укрепит позиции компании в этих динамично развивающихся секторах экономики США. Высокая рыночная капитализация и цена акций, а также широкий спектр её бизнеса делают её репрезентативным компонентом сектора коммуникационных услуг в индексе Доу Джонса», — заявили там. В индексе уже присутствуют Microsoft, Apple и Amazon.

В 2026 году акции компании подорожали более чем на 10 %, и этому не помешало ослабление их позиций из-за ухода высокопоставленных сотрудников. Ценные бумаги покинувшего индекс оператора Verizon составляли всего 0,5 % из-за их низкой стоимости, потому что индекс является взвешенным по цене. Акции Alphabet торгуются примерно всемеро дороже.