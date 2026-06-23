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Акции Alphabet пережили худший день более чем за год — компания разом подешевела на 5 %

Google накануне, 22 июня 2026 года, завершила худший более чем за год день на фондовом рынке. Инвесторов напугали опасения по поводу перспектив технологий искусственного интеллекта и уход двух высокопоставленных руководителей к конкурентам.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Акции владеющего поисковым гигантом холдинга Alphabet закрылись в понедельник с падением примерно на 5 % — это ниже уровня Nasdaq и других крупных технологических компаний. В мае 2025 года Alphabet потерял за день 7 % стоимости. Опасения по поводу утечки мозгов начались на прошлой неделе, когда вице-президент Google по разработке и один из руководителей отдела Gemini Ноам Шазир (Noam Shazeer) сообщил о своём переходе к конкуренту — OpenAI. В 2021 году он совместно со своим коллегой Даниэлем Де Фрейтасом (Daniel De Freitas) по DeepMind основал стартап Character.AI, а в 2024 году вернулся в Google.

Два дня спустя вице-президент и инженер-исследователь DeepMind Джон Джампер (John Jumper), проработавший в компании девять лет, объявил о переходе в Anthropic. В 2024 году Джампер наряду с главой DeepMind Демисом Хассабисом (Demis Hassabis) получил Нобелевскую премию — он наиболее известен как соавтор системы ИИ AlphaFold, которая предсказала более 200 млн структур белков.

Alphabet вкладывает в ИИ большие деньги — с октября компания привлекла на эти цели $141 млрд в виде заёмных и акционерных средств. Компания пытается доказать, что её вертикально интегрированная платформа ИИ способна приносить прибыль. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), заявил, что модели станут дешевле и окажутся взаимозаменяемыми, и это вынудило инвесторов усомниться, создают ли эти расходы устойчивое конкурентное преимущество, или они просто снижают прибыльность компании. Накануне также наблюдались сбои в работе Gmail и YouTube.

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Теги: google, alphabet, акции
google, alphabet, акции
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