Слухи: Ubisoft урезала масштаб новой Ghost Recon ради «нереалистичных» дедлайнов, а сама игра в «ужасном состоянии»

Руководство французского издателя и разработчика Ubisoft, по слухам, пошло на радикальные меры, чтобы довести до релиза следующую флагманскую игру в серии тактических шутеров Tom Clancy’s Ghost Recon.

Ранее сообщалось, что новая Ghost Recon (проходит под кодовым названием Project Ovr) провалила внутреннюю «альфу», в связи с чем Ubisoft привлекла к проекту трёх опытных специалистов:

куратора Бруно Гале (Bruno Galet);

вице-президента по производству Жан-Батиста Дюваля (Jean-Baptiste Duval);

вице-президента глобального творческого отдела Жюльена Сансалоне (Julien Sansalone).

По данным Insider Gaming, в провале Project Ovr внутренней «альфы» нет ничего удивительного, так как игра «нестабильна от слова совсем» и в целом находится в «ужасном состоянии».

Тем временем присутствие Дюваля и Сансалоне, которые должны были «более активно участвовать в повседневной работе» над игрой, якобы не повлияло на повседневную работу команды.

Как сообщили информаторы Insider Gaming, в результате недавних событий масштаб Project Ovr «был значительно сокращён», а многие функции (от мелких до крупных) оказались вырезаны из игры.

Предполагается, что таким образом Ubisoft надеется успеть выпустить Project Ovr в срок (с апреля 2027 года по март 2028-го). В ноябре планируется публичное бета-тестирование проекта.

На фоне упомянутого графика участники команды Project Ovr опасаются «долгих дней переработок впереди»: прошедшие в коллективе увольнения прибавили работы тем, кто пережил сокращения.