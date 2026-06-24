Рухнувшие котировки SpaceX и Tesla лишили Илона Маска статуса триллионера

Илон Маск (Elon Musk), по сообщению Business Insider, потерял статус триллионера из-за глобальной распродажи на фондовом рынке, обрушившей котировки его ключевых компаний во вторник. По данным индекса миллиардеров агентства Bloomberg, состояние бизнесмена сократилось до $957 млрд, однако он по-прежнему остаётся богатейшим человеком в мире.

Предприниматель достиг рекордной отметки ранее в этом месяце, когда состоялось первичное публичное размещение акций (IPO) компании SpaceX, получившей оценку более чем в $2 трлн. На фоне высокого спроса со стороны розничных инвесторов бумаги показывали уверенный рост, однако на этой неделе они резко подешевели, закрывшись во вторник на отметке около $156. Этот показатель на 30 % ниже внутридневного максимума в $225, зафиксированного 16 июня, но всё ещё превышает стартовую цену в $150, с которой начались торги 12 июня.

Снижение стоимости бумаг технологического сектора обусловлено опасениями инвесторов по поводу возможного пузыря в сфере искусственного интеллекта и грядущего повышения процентных ставок. Аналитики также выражают сомнения относительно завышенной оценки SpaceX и амбициозных планов компании, включающих размещение дата-центров в космосе и отправку людей на Марс. Ситуация усугубляется данными из опубликованного перед IPO документа S-1, согласно которому в 2025 году аэрокосмическое предприятие зафиксировало убыток в размере $4,9 млрд, а капитальные затраты его убыточного ИИ-подразделения достигли $12,7 млрд.

Несмотря на рыночные колебания, SpaceX остаётся самым ценным активом Маска, доля которого оценивается в $744 млрд, формируя почти 80 % его общего капитала. Оставшаяся часть состояния преимущественно приходится на акции Tesla стоимостью $158 млрд, которые также пострадали во время недавней распродажи. Тем не менее, разрыв между главой SpaceX и занимающим вторую строчку рейтинга соучредителем Google Ларри Пейджем (Larry Page) по-прежнему составляет около $660 млрд, что эквивалентно более чем двум состояниям Джеффа Безоса (Jeff Bezos).