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SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, привлекла $75 млрд и сделала Маска первым триллионером

Акции компании SpaceX начали торговаться на нью-йоркской фондовой бирже Nasdaq под тикером SPCX. Компания разместила 555 555 555 ценных бумаг по цене $135 за штуку. В рамках первичного размещения компания рассчитывает привлечь около $75 млрд, что делает IPO крупнейшим в истории фондового рынка.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Интерес инвесторов к размещению оказался чрезвычайно высоким. По данным источников, спрос на акции более чем в четыре раза превысил объём предложения. На этом фоне розничным инвесторам может быть непросто приобрести бумаги по цене размещения.

SpaceX занимает доминирующее положение на американском рынке космических запусков, обеспечивая около 82 % всех стартов в США. Компания также является одним из крупнейших игроков мирового коммерческого космического рынка. Дополнительным источником дохода выступает спутниковая сеть Starlink, которая, как сообщается, ранее в этом году преодолела отметку в 10 млн абонентов по всему миру.

Ранее в этом году SpaceX была оценена примерно в $1,25 трлн после объединения с компанией xAI, также принадлежащей Илону Маску. Однако в итоге компания вышла на биржу с оценкой в $1,77 трлн, сразу ворвавшись в восьмёрку самых дорогих публичных компаний мира.

Что интересно, несмотря на выход на биржу, Илон Маск (Elon Musk) сохранит практически полный контроль над SpaceX — предприниматель получил 85 % голосующих акций. Вместе с тем выход SpaceX на биржу сделал Маска первым в истории человеком с капиталом более триллиона долларов. Принадлежащий ему пакет оценивается в $648 млрд (плюс $44,3 млрд в виде опционов), что в сочетании с остальными активами обеспечивает состояние в $1,1 трлн.

Перед IPO компания раскрыла планы по дальнейшему развитию ракетной программы, расширению спутниковой сети Starlink, созданию постоянной колонии на Марсе, а также строительству орбитальных дата-центров для поддержки собственных ИИ-проектов.

Вместе с тем опубликованные документы указывают на серьёзные финансовые риски. По итогам 2025 года компания зафиксировала убыток около $4,9 млрд, а в первом квартале 2026 года продолжила активно расходовать средства, главным образом на строительство крупных центров обработки данных для задач искусственного интеллекта. По оценкам, при сохранении текущих темпов расходов привлечённых в ходе IPO средств может хватить менее чем на три года работы.

В документах также раскрываются многочисленные связи между различными активами Илона Маска. В частности, Tesla владеет почти 19 млн акций класса A SpaceX, а сама космическая компания закупает у автопроизводителя электропикапы Cybertruck и системы хранения энергии Megapack. Кроме того, SpaceX арендует офисные помещения у компании The Boring Company. В качестве одного из факторов риска в документах упоминается и сам Маск, поскольку принадлежащие ему предприятия могут конкурировать между собой за поставки оборудования и ресурсов.

Даже инвесторы, не планирующие напрямую покупать акции SpaceX, могут косвенно стать их владельцами. Недавно Nasdaq изменила правила включения крупных компаний в индекс Nasdaq 100, сократив минимальный срок ожидания после IPO до 15 торговых дней. Это может привести к тому, что популярные биржевые фонды (ETF), отслеживающие индекс, будут вынуждены приобрести значительные объёмы акций SpaceX вскоре после начала торгов.

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Теги: spacex, илон маск, starlink, ipo
spacex, илон маск, starlink, ipo
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