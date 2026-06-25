Google Chrome научился отправлять фрагменты экрана напрямую чат-боту Gemini

В десктопной версии браузера Google Chrome появилась новая функция под названием Select from screen («Выбрать с экрана»), которая позволяет выделять фрагменты экрана и отправлять напрямую чат-боту Gemini для формирования запросов. Функция работает по принципу «обвести и спросить» и избавляет от необходимости вручную копировать текст или делать скриншоты.

Для активации инструмента пользователям необходимо нажать кнопку Ask Gemini и, открыв меню добавления с помощью значка плюса, выбрать соответствующую опцию. Как отмечает Android Authority, по своему принципу работы данная система во многом напоминает уже существующую интеграцию «Google Объектив» (Google Lens), однако, в отличие от неё, направляет собранные данные не на стандартную страницу поисковой выдачи Google, а напрямую в интерфейс чат-бота для дальнейшего взаимодействия.

Использование встроенного ИИ-ассистента требует обязательной авторизации в браузере под учётной записью Google, из-за чего функция недоступна при работе в режиме инкогнито. Распространение инструмента началось с выходом обновления Chrome 149, при этом для пользователей, желающих осуществлять поиск по экрану без привязки к аккаунту, в системе по-прежнему сохраняется доступ к стандартному инструменту «Google Объектив».