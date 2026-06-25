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The Sims от инди-разработчиков стала хитом — продажи Paralives за месяц превысили миллион копий

Разработчики из независимой канадской Paralives Studio отчитались о достижении новой вершины продаж своим амбициозным симулятором жизни Paralives, находящимся в раннем доступе Steam.

Источник изображения: Steam (poppypipypy)

Источник изображения: Steam (poppypipypy)

Напомним, на старте раннего доступа продажи Paralives составили 250 тыс. копий — результат был показан по итогам всего восьми часов с момента премьеры. Успехи проекта на этом не закончились.

Как стало известно, за месяц в раннем доступе суммарные продажи Paralives по всему миру превысили миллион единиц. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией с обращением разработчиков.

Источник изображения: Paralives Studio

Источник изображения: Paralives Studio

«1 000 000 копий продано. Мы невероятно благодарны всем вам за вашу поддержку, обзоры и отзывы на протяжении прошедшего месяца! Миллион благодарностей вам», — поделились в Paralives Studio.

За первый месяц раннего доступа Paralives получила шесть патчей и заплаток, более 350 тыс. жалоб и отчётов о багах, свыше 22 тыс. модов. Пользователи проводят в игре в среднем по восемь часов.

Источник изображения: Paralives Studio

Источник изображения: Paralives Studio

На запуске раннего доступа Paralives предлагает механику строительства, редактор персонажей и открытый мир, где можно найти работу, развивать отношения и улучшать навыки. Игра поддерживает восемь языков, но русского среди них нет.

Ранний доступ Paralives стартовал 25 мая в Steam (Windows, macOS) и продлится около двух лет. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 90 %) и привлекла на пике 78,6 тыс. человек.

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Теги: paralives, paralives studio, симулятор жизни, продажи игр
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