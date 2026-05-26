Симулятор жизни Paralives порадовал разработчиков продажами на старте раннего доступа Steam

Разработчики из независимой канадской Paralives Studio поделились информацией о первых успехах своего амбициозного симулятора жизни Paralives, накануне заступившего в ранний доступ Steam.

Как стало известно, менее чем за сутки с дебюта суммарные продажи Paralives по всему миру превысили 250 тыс. копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией с обращением разработчиков.

«Спасибо вам огромное за участие в раннем доступе и помощь в формировании игры! Без вашей поддержки у нас бы ничего не получилось! С нетерпением ждём совместного будущего [с сообществом]!» — гласит объявление.

На запуске раннего доступа Paralives предлагает механику строительства, редактор персонажей и открытый мир, где можно найти работу, развивать отношения и улучшать навыки. Игра поддерживает восемь языков, но русского среди них нет.

Предполагается, что ранний доступ Paralives продлится около двух лет — за это время планируют добавить новые функции (питомцы, плавучие дома, редактор города) и расширить имеющиеся, а также наполнить их дополнительным контентом.

По сравнению со стартом раннего доступа рейтинг Paralives в Steam вырос с 70 % («в основном положительные» отзывы) до 87 % («очень положительные» обзоры), а количество откликов превысило 3,2 тыс.

Ранний доступ Paralives стартовал на Windows и macOS (1170 рублей до 1 июня в российском Steam). Разработчики обещают симуляцию целого жизненного пути, яркий открытый мир, поддержку модов и никаких платных DLC.