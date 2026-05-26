Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Симулятор жизни Paralives порадовал разр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Симулятор жизни Paralives порадовал разработчиков продажами на старте раннего доступа Steam

Разработчики из независимой канадской Paralives Studio поделились информацией о первых успехах своего амбициозного симулятора жизни Paralives, накануне заступившего в ранний доступ Steam.

Источник изображения: Steam (Zoop)

Источник изображения: Steam (Zoop)

Как стало известно, менее чем за сутки с дебюта суммарные продажи Paralives по всему миру превысили 250 тыс. копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией с обращением разработчиков.

«Спасибо вам огромное за участие в раннем доступе и помощь в формировании игры! Без вашей поддержки у нас бы ничего не получилось! С нетерпением ждём совместного будущего [с сообществом]!» — гласит объявление.

Источник изображения: Paralives Studio

Источник изображения: Paralives Studio

На запуске раннего доступа Paralives предлагает механику строительства, редактор персонажей и открытый мир, где можно найти работу, развивать отношения и улучшать навыки. Игра поддерживает восемь языков, но русского среди них нет.

Предполагается, что ранний доступ Paralives продлится около двух лет — за это время планируют добавить новые функции (питомцы, плавучие дома, редактор города) и расширить имеющиеся, а также наполнить их дополнительным контентом.

Примерный план развития Paralives (источник изображения: Paralives Studio)

Примерный план развития Paralives (источник изображения: Paralives Studio)

По сравнению со стартом раннего доступа рейтинг Paralives в Steam вырос с 70 % («в основном положительные» отзывы) до 87 % («очень положительные» обзоры), а количество откликов превысило 3,2 тыс.

Ранний доступ Paralives стартовал на Windows и macOS (1170 рублей до 1 июня в российском Steam). Разработчики обещают симуляцию целого жизненного пути, яркий открытый мир, поддержку модов и никаких платных DLC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю
«Достижение всей жизни»: продажи кооперативного шутера Far Far West превысили миллион копий менее чем за месяц в раннем доступе Steam
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
За месяц игроки Diablo II: Resurrected создали почти два миллиона чернокнижников — статистика дополнения Reign of the Warlock
Konami показала 50 минут геймплея Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PS5 — фанаты в восторге
Теги: paralives, paralives studio, симулятор жизни, продажи игр
paralives, paralives studio, симулятор жизни, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
За месяц игроки Diablo II: Resurrected создали почти два миллиона чернокнижников — статистика дополнения Reign of the Warlock
Huawei рассекретила флагманский мобильный процессор Kirin 2026 с двухслойной архитектурой
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 36 мин.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 37 мин.
Симулятор жизни Paralives порадовал разработчиков продажами на старте раннего доступа Steam 41 мин.
ЕС готовится оштрафовать Google на рекордную сумму по итогам антимонопольного расследования 5 ч.
Accenture и OneView Commerce получили контракт на замену скандально известного ПО Fujitsu Horizon для Почты Великобритании 13 ч.
Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии 13 ч.
Konami показала 50 минут геймплея Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PS5 — фанаты в восторге 16 ч.
Календарь релизов 25–31 мая: 007 First Light, Paralives, Mina the Hollower и WoT: Heat 16 ч.
Trump Mobile запустила расследование утечки личных данных покупателей смартфона T1 17 ч.
Фанаты призвали Sony сделать Destiny 3 — петицию поддержали больше 180 тысяч человек 17 ч.
Новая статья: Своевременная доставка до последнего байта: как российская сеть Curator CDN совмещает скорость, безопасность и гибкость управления 34 мин.
Учёные впервые поймали гамма-лучи сверхъяркой сверхновой — их связали с рождением магнитара 35 мин.
MediaTek намекнула на выпуск первого чипа для Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026 5 ч.
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением 5 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RZ700D: битва башен 10 ч.
Tryx представила жидкостный кулер Holo с голографическим дисплеем 10 ч.
Со своим можно: в РФ готовы разрешить строить ЦОД, если они самообеспечатся энергией 11 ч.
Совокупная мощность строящихся ЦОД в мире удвоилась всего за год и достигла 31,7 ГВт 11 ч.
Honor представила смарт-часы Watch 6 Plus с автономностью до 17 дней и ценой от $191 13 ч.
Oppo представила внешний дисплей на магните для смартфонов — чтобы делать селфи и групповые фото 16 ч.