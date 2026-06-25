Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Epic Games  добилась своего: Google нача...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Epic Games  добилась своего: Google начала снижать комиссии и разрешила сторонние платежи в «Play Маркете»

В последние несколько лет Google вела судебную тяжбу с Epic Games, которая утверждала, что политика магазина приложений «Play Маркет» носит антиконкурентный характер. Компании заключили соглашение, и Google начала вносить изменения в работу платформы — поначалу лишь в нескольких странах, а затем новые правила ступят в силу по всему миру.

Источник изображений: android-developers.googleblog.com

Источник изображений: android-developers.googleblog.com

Первоначально Google аналогично Apple с её App Store взимала за все транзакции в «Play Маркете» комиссию в размере 30 %. Других вариантов не предусматривалось — пользователей было запрещено направлять на сторонние системы оплаты, что в 2020 году послужило причиной конфликта с Epic Games. Apple в значительной мере выиграла дело, но Google пыталась контролировать «Play Маркет», сохраняя более открытую позицию. В результате судья в 2024 году принял ряд радикальных решений, в том числе принудил Google разрешить распространять прямо в «Play Маркете» альтернативные магазины приложений.

В мировом соглашении с Epic Games такого требования нет, но уже с 30 июня разработчики в Европе, Великобритании и США получат обещанное снижение комиссионных сборов. Комиссия будет делиться на две составляющие: плату за систему расчётов и за обслуживание. До достижения выручки в размере $1 млн в год плата за обслуживание будет составлять 10 %; свыше этой суммы комиссионные могут достигать 25 % за уже установленные программные продукты — для установленных после 30 июня приложений максимальная ставка будет 20 %.

Разработчики получат возможность направлять пользователей за пределы «Play Маркета» для совершения транзакций — Google предупредила, что может разработать интерфейс выбора системы оплаты «в соответствии с нашими рекомендациями по UX». За транзакции на сторонних платформах разработчики будут выплачивать стандартные комиссии за обслуживание, но не за систему расчётов. Ко всем транзакциям через «Play Маркет» добавляется комиссия за систему расчётов — даже к базовой ставке для разработчиков с выручкой менее $1 млн в год. Её ставка в 5 % действительна для первых стран, переведённых на новую систему, а в других она может измениться.

В первой группе стран новая политика вступает в силу 30 июня, 30 сентября в их число войдёт Австралия, а 31 декабря — Япония и Южная Корея. Остальные регионы перейдут на новую политику 30 сентября 2027 года. Участники программ Games Level Up и Apps Experience смогут работать со сниженными комиссиями — первая уже запущена, и она предлагает повышенную видимость в «Play Маркете» в обмен на внедрение дополнительных функций. Вторая предусматривает аналогичные условия для неигрового контента — с 30 сентября она начнёт работать в Европе, Великобритании, Австралии и США.

Все эти изменения помогут разработчикам немного увеличить доходы на платформе, но радикальных изменений правил игры так и не случилось. Google по-прежнему жёстко контролирует экосистему приложений под Android и удерживает комиссию с каждой продажи. Это может измениться, когда в силу вступит следующий этап соглашения, но о нём пока не говорится. Google также будет сертифицировать сторонние магазины приложений, которые получат системные привилегии на Android по образцу «Play Маркета». Но это нововведение займёт некоторое время, потому что Google теперь решила в индивидуальном порядке проверять и разработчиков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google выпустила Android 17 — с ограничителем потребления ОЗУ, «пузырями» для всех приложений и другими улучшениями
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных
Google одним махом исправила 124 уязвимости в Android — одну из них вовсю использовали хакеры
Google вернула Telegram в индийский раздел «Play Маркета» — Apple отстаёт
Мобильный Firefox научился составлять сводки страниц, если встряхнуть смартфон
Смартфоны Samsung научатся оценивать здоровье питомцев по фотографии
Теги: google, play маркет, комиссия
google, play маркет, комиссия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В поисках фермионов Майораны: учёные вновь усомнились в технологии квантовых вычислений Microsoft
Глава Google DeepMind назвал сроки появления AGI и рассказал, что позволит людям конкурировать с ИИ
Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли
Пользователи уходят от Google: одни — к ChatGPT, другие — к поиску без ИИ
Warhammer 40,000: Rogue Trader покорила новую вершину продаж, а скоро впервые появится на физических носителях
Epic Games  добилась своего: Google начала снижать комиссии и разрешила сторонние платежи в «Play Маркете» 4 мин.
OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении 8 мин.
10K-гейминг: «М.Видео» будет продавать GTA VI в России по цене заметно выше официальной 39 мин.
Google Chrome научился отправлять фрагменты экрана напрямую чат-боту Gemini 50 мин.
Selectel разместит новый выпуск облигаций на 5 млрд рублей 9 ч.
GTA VI выйдет с официальным переводом на русский язык 15 ч.
«Дальнобойщики 2» спустя 25 лет после релиза приехали в Steam 16 ч.
YouTube урегулировала очередной судебный иск о вреде соцсетей для детей 16 ч.
Binance пообещала не уходить из Европы, несмотря на проблемы с лицензией 17 ч.
Rockstar недвусмысленно намекнула, что GTA VI на релизе останется без GTA Online 2 18 ч.
Nothing раскрыла дизайн грядущего смартфона Phone (4b) 2 мин.
Крупные компании перешли к нормированию доступа сотрудников к ИИ из-за неконтролируемого расхода токенов 47 мин.
Отчётность Micron и Qualcomm привела к росту капитализации производителей чипов на $400 млрд 2 ч.
Бум ИИ помог Micron нарастить норму прибыли до впечатляющих 84,9 % 3 ч.
Qualcomm ожидает, что к 2029 году будет получать от реализации серверных чипов по $15 млрд в год 6 ч.
Новая статья: Обзор HONOR MagicPad 4: самый изящный планшет 10 ч.
Усиленная версия китайского робопса Lynx M20S прошла по горным склонам в 30-градусный мороз 11 ч.
Акции Cerebras Systems упали, несмотря на почти двукратный рост выручки 12 ч.
Zoox обновила своё роботакси — старт массовых перевозок людей за деньги намечен на конец года 15 ч.
OpenAI и Broadcom представили кастомный ускоритель Jalapeño для ИИ-инференса 16 ч.