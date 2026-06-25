Epic Games  добилась своего: Google начала снижать комиссии и разрешила сторонние платежи в «Play Маркете»

В последние несколько лет Google вела судебную тяжбу с Epic Games, которая утверждала, что политика магазина приложений «Play Маркет» носит антиконкурентный характер. Компании заключили соглашение, и Google начала вносить изменения в работу платформы — поначалу лишь в нескольких странах, а затем новые правила ступят в силу по всему миру.

Первоначально Google аналогично Apple с её App Store взимала за все транзакции в «Play Маркете» комиссию в размере 30 %. Других вариантов не предусматривалось — пользователей было запрещено направлять на сторонние системы оплаты, что в 2020 году послужило причиной конфликта с Epic Games. Apple в значительной мере выиграла дело, но Google пыталась контролировать «Play Маркет», сохраняя более открытую позицию. В результате судья в 2024 году принял ряд радикальных решений, в том числе принудил Google разрешить распространять прямо в «Play Маркете» альтернативные магазины приложений.

В мировом соглашении с Epic Games такого требования нет, но уже с 30 июня разработчики в Европе, Великобритании и США получат обещанное снижение комиссионных сборов. Комиссия будет делиться на две составляющие: плату за систему расчётов и за обслуживание. До достижения выручки в размере $1 млн в год плата за обслуживание будет составлять 10 %; свыше этой суммы комиссионные могут достигать 25 % за уже установленные программные продукты — для установленных после 30 июня приложений максимальная ставка будет 20 %.

Разработчики получат возможность направлять пользователей за пределы «Play Маркета» для совершения транзакций — Google предупредила, что может разработать интерфейс выбора системы оплаты «в соответствии с нашими рекомендациями по UX». За транзакции на сторонних платформах разработчики будут выплачивать стандартные комиссии за обслуживание, но не за систему расчётов. Ко всем транзакциям через «Play Маркет» добавляется комиссия за систему расчётов — даже к базовой ставке для разработчиков с выручкой менее $1 млн в год. Её ставка в 5 % действительна для первых стран, переведённых на новую систему, а в других она может измениться.

В первой группе стран новая политика вступает в силу 30 июня, 30 сентября в их число войдёт Австралия, а 31 декабря — Япония и Южная Корея. Остальные регионы перейдут на новую политику 30 сентября 2027 года. Участники программ Games Level Up и Apps Experience смогут работать со сниженными комиссиями — первая уже запущена, и она предлагает повышенную видимость в «Play Маркете» в обмен на внедрение дополнительных функций. Вторая предусматривает аналогичные условия для неигрового контента — с 30 сентября она начнёт работать в Европе, Великобритании, Австралии и США.

Все эти изменения помогут разработчикам немного увеличить доходы на платформе, но радикальных изменений правил игры так и не случилось. Google по-прежнему жёстко контролирует экосистему приложений под Android и удерживает комиссию с каждой продажи. Это может измениться, когда в силу вступит следующий этап соглашения, но о нём пока не говорится. Google также будет сертифицировать сторонние магазины приложений, которые получат системные привилегии на Android по образцу «Play Маркета». Но это нововведение займёт некоторое время, потому что Google теперь решила в индивидуальном порядке проверять и разработчиков.