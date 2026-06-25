Главным покупателем новых серверных Arm-процессоров Qualcomm Dragonfly C1000 стал Цукерберг

Qualcomm и Meta✴ объявили о многолетнем стратегическом сотрудничестве, в рамках которого чипмейкер становится поставщиком процессоров для центров обработки данных гиганта соцсетей.

Ориентированный на ЦОД процессор Qualcomm Dragonfly C1000 будет использоваться в серверах нового поколения Meta✴. Решения Qualcomm начнут использоваться в системах во второй половине 2028 года — компания будет поставлять их и далее по мере расширения мощностей ЦОД у клиентов. Компания реализует платформенный подход, охватывающий передовые вычислительные ресурсы, высокопроизводительные технологии связи и оптимизацию решений на системном уровне. Чипмейкер предлагает высокую удельную производительность на ватт и снижение общей стоимости владения в крупных масштабах.

«Мы разработали процессор для ЦОД, обеспечивающий передовую производительность на ядро и прорыв в энергоэффективности для крупномасштабных развёртываний в ЦОД, и значительным подтверждением этого подхода является многолетнее соглашение с Meta✴. Мы рады развивать наше партнёрство с Meta✴, расширяя его от устройств до ЦОД. И это только начало», — заявил гендиректор Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon).

«Мы рады продолжить сотрудничество с Qualcomm — они разрабатывают процессоры нового поколения для Meta✴. Наряду с другими нашими инвестициями в вычислительные ресурсы мы быстро выстраиваем инфраструктуру, необходимую для доступа каждого человека в мире к суперинтеллекту», — прокомментировал партнёрский проект глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).