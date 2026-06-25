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Полюбившаяся фанатам деталь из Batman: Arkham Knight спустя 11 лет оказалась обычным багом

Воображение геймеров нередко работает усерднее, чем создатели игр. Убедиться в этом можно на примере полюбившейся фанатам детали из культового супергеройского боевика Batman: Arkham Knight от британской Rocksteady Studios.

Источник изображения: Steam (AleMerg)

Источник изображения: Steam (AleMerg)

Если при игре за Бэтмена в совместных эпизодах с Робином присесть, чудо-мальчик обязательно сделает то же самое. Наоборот взаимодействие не работает — Тёмный рыцарь отказывается повторять действие за напарником.

Долгие годы поклонники Batman: Arkham Knight считали это поведение забавной отсылкой к отношениям Бэтмена и Робина, намеренно оставленной в игре разработчиками, но реальность оказалась ещё смешнее.

На днях Batman: Arkham Knight исполнилось 11 лет, и по случаю годовщины на фанатскую теорию обратил внимание бывший старший геймплейный программист Rocksteady Аадит Доши (Aadit Doshi).

«Я спросил своего менеджера в Rocksteady, который работал над этой системой. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Да, это баг". Половина игры — в голове игроков», — резюмировал Доши.

Источник изображения: Steam (Bloody Nico-Kun)

Источник изображения: Steam (Bloody Nico-Kun)

Batman: Arkham Knight вышла 23 июня 2015 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS4 и Xbox One, а спустя восемь с половиной лет добралась до Nintendo Switch. Игра продалась в количестве 5 млн копий за четыре месяца и заслужила культовый статус.

Несмотря на сильные продажи и любовь фанатов, продолжение Batman: Arkham Knight в Rocksteady выпускать не спешат. По слухам, над новым «Бэтменом» студия всё же работает, но на скорый релиз рассчитывать не стоит.

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Теги: batman: arkham knight, rocksteady studios, warner bros. games, приключенческий экшен
batman: arkham knight, rocksteady studios, warner bros. games, приключенческий экшен
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