Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Суверенный российский ИИ под угрозой — з...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Суверенный российский ИИ под угрозой — за три года заморожены десятки проектов по строительству ЦОД

Из 128 анонсированных в России проектов по строительству центров обработки данных с общим бюджетом около 1 трлн руб. приостановленными за последние три года числятся 38, объём инвестиций в которые составил 168,6 млрд руб., сообщает Forbes со ссылкой на доклад аналитиков «Техэкспо» и «ПКР». Сдерживающими факторами эксперты считают высокую ключевую ставку и дефицит энергоресурсов в московском регионе, где находится большинство проектов, — тенденция угрожает созданию суверенного искусственного интеллекта.

Источник изображения: Taylor Vick / unsplash.com

Источник изображения: Taylor Vick / unsplash.com

Сегодня на стадии строительства находятся 42 проекта ЦОД с объёмом инвестиций 282,1 млрд руб.; среди крупнейших значатся проекты «Яндекса», «Сбера», DataPro, АФК «Система», ГК «Монарх», Гознака и «ВКонтакте». С мая 2023 по май 2026 года число проектов ЦОД на активных стадиях строительства сократилось на 41,6 %, а объём вложений в них уменьшился на 26,3 %. До 2030 года в эксплуатацию введут 97 новых ЦОД, в которые инвестировали 838,1 млрд руб.; наибольший объём проектов и инвестиций запланирован на 2027 год. Крупнейшими значатся ЦОД «Сбера» в Московской и Саратовской областях, объект «Русала» в иркутской области и новые очереди предприятий DataPro в Москве.

В наиболее тяжёлом положении оказались коммерческие ЦОД, которые возводятся для продажи мощностей. Они финансируются за счёт частных инвестиций и заёмных средств — здесь заметно влияние высокой стоимости капитала, роста цен на строительство и инженерную инфраструктуру, проблемы с поставками оборудования и подключением к энергоресурсам, указывают аналитики. На фоне сложностей пришлось перенести сроки ввода проектов «Кей Поинт» и «Альфа-финанс»; приостановлены проекты Alcon Group (с бюджетом 10 млрд руб.), Wildberries «Верхние поля 51А» (около 7 млрд руб.), Xelent-2 «Росэнергоатома» (5 млрд руб.).

Источник изображения: Kevin Ache / unsplash.com

Источник изображения: Kevin Ache / unsplash.com

Объём российского рынка ЦОД в 2025 году составил 100 млрд руб. — и этот год был провальным для коммерческого сегмента: в строй ввели 5335 стойко-мест, а в 2024 году их было более 14 000. Наиболее серьёзные проблемы испытывают провайдеры среднего эшелона, у которых заметные трудности с финансированием проектов. Решающими, по версии аналитиков, являются стоимость финансирования, доступ к энергоресурсам и способность проекта масштабироваться без чрезмерной денежной нагрузки. Некоторые компании, которые уже запустили проекты, стремятся быстро от них избавиться — в них оказываются заинтересованы такие гиганты как Wildberries, «Яндекс» и «Сбер». И пока отсутствует понимание, как будет решаться задача о разработке независимого ИИ, закон о котором скоро примут.

По некоторым проектам пересматриваются сроки реализации, но это не системная проблема и не снижение интереса к отрасли, а трансформация рынка, указывают эксперты. Прошлогодняя ключевая ставка в 21 % была значительным препятствием для развития сегмента ЦОД — сейчас она снизилась до 14,5 %, и это по-прежнему слишком дорого, учитывая, что расчётный срок окупаемости ЦОД составляет десять лет. Серьёзной проблемой остаётся подключение к электросетям — разрешения приходится ждать более года, а новые инвесторы зачастую не могут получить его вовсе. К тому же большинство проектов находится в московском регионе. Строительство объекта занимает около трёх лет, и за это время затраты могут существенно превысить первоначально указанные в смете. Дополнительными факторами указываются высокий спрос на высоконагруженные стойки, необходимость изменить градостроительные нормы, а также рост стоимости электричества и других коммуникаций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Серверы не молодеют: в России взлетел спрос на ремонт старого ИТ-оборудования
Регулирование российского ИИ сделают не таким строгим, как хотели вначале
Россияне сократили интернет-активность — виноваты ограничения и блокировки
На Reddit собрали статистику о поломках Ryzen X3D за последний год — 70 % испортилось на платах ASRock
Главным покупателем новых серверных Arm-процессоров Qualcomm Dragonfly C1000 стал Цукерберг
Qualcomm ударила по Nvidia, объявив о выпуске Arm-процессора Dragonfly C1000 на ядрах Oryon и других чипов для дата-центров
Теги: россия, цод, строительство
россия, цод, строительство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении
Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли
Глава Google DeepMind назвал сроки появления AGI и рассказал, что позволит людям конкурировать с ИИ
AMD выпустила Hotfix-драйвер для видеокарт Radeon RX 7000 и новее, работающих под Windows 10 9 мин.
Биткоин в падении снова пробил отметку в $60 000, но вскоре подрос 11 мин.
Apple зачистила App Store от приложений VK — удалили даже «Почту Mail» и «Одноклассников» 54 мин.
В Китае создали аналог Anthropic Mythos — мощный ИИ-инструмент для поиска уязвимостей и автоматизации киберзащиты 2 ч.
«Яндекс» запустил сервис Vibecraft для генерации сайтов и приложений без навыков программирования 2 ч.
Полюбившаяся фанатам деталь из Batman: Arkham Knight спустя 11 лет оказалась обычным багом 2 ч.
Meta переложит на плечи ИИ до 90 % модерации Facebook, Instagram и Threads 2 ч.
Культовая «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» в честь 18-летия получила масштабный патч с поддержкой модов и достижений 2 ч.
The Sims от инди-разработчиков стала хитом — продажи Paralives за месяц превысили миллион копий 3 ч.
Epic Games добилась своего: Google начала снижать комиссии и разрешила сторонние платежи в «Play Маркете» 4 ч.
Qualcomm прогнозирует продажи чипов для ЦОД на $15 млрд к 2029 году, Meta и Microsoft — в числе ключевых покупателей 4 мин.
Qualcomm представила 250-ядерный серверный Arm-процессор Dragonfly C1000 4 мин.
Российские страховщики впервые вписались за роботов — их ошибки теперь покроет страховка 39 мин.
Суверенный российский ИИ под угрозой — за три года заморожены десятки проектов по строительству ЦОД 2 ч.
NASA обнаружило пару невероятных экзопланет — легче сахарной ваты, так ещё и на одной орбите 2 ч.
На Reddit собрали статистику о поломках Ryzen X3D за последний год — 70 % испортилось на платах ASRock 2 ч.
До 30 Пбайт и 160 млн IOPS на стойку: DDN представила систему хранения AI400X3M для ИИ 3 ч.
Qualcomm не хочет терять Китай: новые серверные чипы подстроят под санкции США 3 ч.
Главным покупателем новых серверных Arm-процессоров Qualcomm Dragonfly C1000 стал Цукерберг 3 ч.
Qualcomm ударила по Nvidia, объявив о выпуске Arm-процессора Dragonfly C1000 на ядрах Oryon и других чипов для дата-центров 3 ч.