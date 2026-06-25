Суверенный российский ИИ под угрозой — за три года заморожены десятки проектов по строительству ЦОД

Из 128 анонсированных в России проектов по строительству центров обработки данных с общим бюджетом около 1 трлн руб. приостановленными за последние три года числятся 38, объём инвестиций в которые составил 168,6 млрд руб., сообщает Forbes со ссылкой на доклад аналитиков «Техэкспо» и «ПКР». Сдерживающими факторами эксперты считают высокую ключевую ставку и дефицит энергоресурсов в московском регионе, где находится большинство проектов, — тенденция угрожает созданию суверенного искусственного интеллекта.

Сегодня на стадии строительства находятся 42 проекта ЦОД с объёмом инвестиций 282,1 млрд руб.; среди крупнейших значатся проекты «Яндекса», «Сбера», DataPro, АФК «Система», ГК «Монарх», Гознака и «ВКонтакте». С мая 2023 по май 2026 года число проектов ЦОД на активных стадиях строительства сократилось на 41,6 %, а объём вложений в них уменьшился на 26,3 %. До 2030 года в эксплуатацию введут 97 новых ЦОД, в которые инвестировали 838,1 млрд руб.; наибольший объём проектов и инвестиций запланирован на 2027 год. Крупнейшими значатся ЦОД «Сбера» в Московской и Саратовской областях, объект «Русала» в иркутской области и новые очереди предприятий DataPro в Москве.

В наиболее тяжёлом положении оказались коммерческие ЦОД, которые возводятся для продажи мощностей. Они финансируются за счёт частных инвестиций и заёмных средств — здесь заметно влияние высокой стоимости капитала, роста цен на строительство и инженерную инфраструктуру, проблемы с поставками оборудования и подключением к энергоресурсам, указывают аналитики. На фоне сложностей пришлось перенести сроки ввода проектов «Кей Поинт» и «Альфа-финанс»; приостановлены проекты Alcon Group (с бюджетом 10 млрд руб.), Wildberries «Верхние поля 51А» (около 7 млрд руб.), Xelent-2 «Росэнергоатома» (5 млрд руб.).

Объём российского рынка ЦОД в 2025 году составил 100 млрд руб. — и этот год был провальным для коммерческого сегмента: в строй ввели 5335 стойко-мест, а в 2024 году их было более 14 000. Наиболее серьёзные проблемы испытывают провайдеры среднего эшелона, у которых заметные трудности с финансированием проектов. Решающими, по версии аналитиков, являются стоимость финансирования, доступ к энергоресурсам и способность проекта масштабироваться без чрезмерной денежной нагрузки. Некоторые компании, которые уже запустили проекты, стремятся быстро от них избавиться — в них оказываются заинтересованы такие гиганты как Wildberries, «Яндекс» и «Сбер». И пока отсутствует понимание, как будет решаться задача о разработке независимого ИИ, закон о котором скоро примут.

По некоторым проектам пересматриваются сроки реализации, но это не системная проблема и не снижение интереса к отрасли, а трансформация рынка, указывают эксперты. Прошлогодняя ключевая ставка в 21 % была значительным препятствием для развития сегмента ЦОД — сейчас она снизилась до 14,5 %, и это по-прежнему слишком дорого, учитывая, что расчётный срок окупаемости ЦОД составляет десять лет. Серьёзной проблемой остаётся подключение к электросетям — разрешения приходится ждать более года, а новые инвесторы зачастую не могут получить его вовсе. К тому же большинство проектов находится в московском регионе. Строительство объекта занимает около трёх лет, и за это время затраты могут существенно превысить первоначально указанные в смете. Дополнительными факторами указываются высокий спрос на высоконагруженные стойки, необходимость изменить градостроительные нормы, а также рост стоимости электричества и других коммуникаций.