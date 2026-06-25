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В Китае создали аналог Anthropic Mythos — мощный ИИ-инструмент для поиска уязвимостей и автоматизации киберзащиты

Китайская компания 360 Security Technology, работающая в сфере информационной безопасности, заявила о создании аналога передовой ИИ-модели Anthropic Mythos, которая за несколько часов сумела взломать секретные системы АНБ США. Отмечается, что подобные инструменты рассматриваются в качестве стратегического потенциала страны, поэтому Китай не мог позволить себе отказаться от их разработки.

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Анонс ИИ-модели Mythos состоялся в апреле. Этот алгоритм показал себя крайне эффективным в задачах, связанных с выявлением уязвимостей в программном обеспечении. На этом фоне эксперты по кибербезопасности выразили обеспокоенность по поводу того, что Mythos может многократно усилить возможности киберпреступников. Ранее в этом месяце американские власти потребовали от Anthropic закрыть потребителям доступ к передовой ИИ-модели, сославшись на соображения национальной безопасности.

Во время выступления на конференции по кибербезопасности ISC.AI 2026 в Пекине основатель 360 Security Technology Чжоу Хоньи (Zhou Hongyi) представил публике два новых продукта под общим названием Yitian Tulong, взятом из классического китайского романа о боевых искусствах и означающем «Небесный меч и сабля дракона».

Первый инструмент Tulongfeng предназначен для автоматического поиска уязвимостей в ПО и позиционируется как «китайская версия Mythos». Второй инструмент Yitianzhen создан для автоматизации киберзащиты и реагирования на инциденты. «Такое мощное средство, способное изменить расстановку сил в сфере кибербезопасности, не должно находиться в распоряжении только других стран», — заявил Чжоу во время выступления. Он назвал ИИ для поиска уязвимостей в ПО национальным стратегическим активом, который может использоваться как для защиты критически важной инфраструктуры, так и для получения наступательного преимущества.

Китай и США давно обвиняют друг друга в проведении атак на объекты критически важной инфраструктуры. Анонс 360 Security Technology пока является наиболее заметным ответом страны на появление модели Mythos. В апреле Anthropic заявила, что предварительная версия Mythos обнаружила «тысячи» серьёзных уязвимостей в операционных системах, веб-браузерах и другом ПО.

По мнению Чжоу, Китай сталкивается с риском «односторонней прозрачности»: американские структуры могут задействовать подобные Mythos алгоритмы для сканирования ПО и критически важных систем, в то время как китайские компании лишены таких возможностей. По данным 360 Security Technology, модель Tulongfeng обнаружила 3432 уязвимости в ПО, из которых 105 были официально подтверждены китайскими властями. Чжоу добавил, что его компания не будет просто копировать подход западных разработчиков, который основан на «самой мощной модели, самой мощной вычислительной системе и самых мощных чипах».

Ужесточение экспортного контроля США ограничивает доступ китайских компаний к передовым ИИ-ускорителям. Из-за этого местные разработчики не могут догнать в плане производительности ИИ-моделей западных конкурентов, таких как Anthropic. Однако с прошлого года разрыв постепенно сокращается. «Объективно говоря, отечественные модели всё ещё отстают по базовым возможностям на 20-30 %. Китай не может ждать, пока отечественные модели полностью догонят по возможностям, прежде чем начинать поиск уязвимостей, потому что мы не можем позволить себе ждать», — уверен Чжоу.

Вместо этого 360 Security Technology использует «агентный» подход, объединяя модели для кибербезопасности с базами данных уязвимостей и автоматизированными инструментами. По словам Чжоу, такой подход даёт Tulongfeng возможности, эквивалентные Mythos. «Если Mythos — это флагманский продукт, то мы создаём полноценную платформу, которая может стабильно работать 24 часа в сутки и совершать меньше ошибок. Если американский путь — выращивание гениального хакера, то путь 360 — организация профессиональной команды для атак и защиты», — добавил Чжоу.

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Теги: 360 security technology, китай, кибербезопасность
360 security technology, китай, кибербезопасность
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