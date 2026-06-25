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Почти половина новых смартфонов уже выходит с генеративным ИИ — в следующем году их станет большинство

Очередными оценками повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта поделились в своём свежем отчёте аналитики Counterpoint Research. По их мнению, на долю смартфонов с функциями генеративного ИИ в текущем году придётся до 45 % мировых поставок, а в следующем году эта доля вырастет до 52 %.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Для сравнения, в прошлом году данный показатель достиг только 36 %, как отмечают авторы исследования. Важно понимать, что в текущем году общий объём поставок смартфонов на мировом рынке сократится из-за дефицита памяти на 13,9 % до 1,08 млрд штук — минимального уровня за всю историю наблюдений данным источником. В следующем году, когда доля смартфонов с функцией генеративного ИИ на первичном рынке перевалит за 50 %, уже можно будет говорить о её превращении в стандартную возможность подобных устройств. Лидерами сегмента с этой точки зрения станут Apple и Samsung, на правах крупнейших производителей смартфонов, которые располагают серьёзным инженерным потенциалом.

При оптовой цене смартфонов свыше $400 наличие функции генеративного ИИ становится стандартным, но с точки зрения побуждения потребителей к покупке эта характеристика пока не столь эффективна. Пользователи пока не столь активно используют продвигаемые производителями смартфонов ИИ-функции. Наблюдается тенденция переноса вычислительной нагрузки, связанной с работой ИИ-агентов, из облака на локальные ресурсы устройства. По оценкам представителей Counterpoint Research, обновлённая Siri пока демонстрирует более приятный пользовательский опыт в работе с контекстом и ежедневными задачами. Если полноценный голосовой интерфейс для работы с Siri будет реализован в iOS 27, то с выходом новых моделей iPhone осенью этого года спрос на смартфоны Apple заметно вырастет.

Источник изображения: Counterpoint Research

Источник изображения: Counterpoint Research

Многое теперь зависит и от используемых производителями смартфонов больших языковых моделей. Google Gemini лежит в основе как Apple Siri, так и решений Samsung Galaxy AI, ею также пользуются и китайские производители смартфонов. С другой стороны, на китайском рынке сильно влияние местных ИИ-моделей. Как производитель смартфона настраивает взаимодействие со сторонними ИИ-платформами, во многом влияет на пользовательский опыт и выбор покупателей. Эта сфера и станет следующим полем битвы между конкурентами на рынке смартфонов.

Поскольку смартфоны с развитыми ИИ-функциями относятся главным образом к дорогому сегменту, в условиях дефицита памяти они склонны к укреплению своих позиций на рынке, ведь недорогие смартфоны стали пользоваться меньшей популярностью из-за роста цен на память. Но даже покупателям дорогих моделей смартфонов в этом году придётся платить больше, а получать взамен меньше, чем обычно, поскольку подорожание памяти буквально съест всю наценку, не оставив особого места для прочих улучшений характеристик. С другой стороны, рынок восстановленных смартфонов в таких условиях получит новый толчок для своего развития. Прежде чем функции ИИ проникнут в сегмент смартфонов с оптовой стоимостью менее $400, рынок памяти должен стабилизироваться.

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Теги: counterpoint research, смартфоны, ии, аналитика
counterpoint research, смартфоны, ии, аналитика
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