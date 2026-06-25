Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Нидерланды вступились за ASML и попросил...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай

На этой неделе министр торговли Нидерландов Сьерд Сьердсма (Sjoerd Sjoerdsma) отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с министром торговли США Говардом Латником (Howard Lutnick) и членами Конгресса. Он намерен выступить против американского законопроекта MATCH Act, который запретит западным компаниям поставлять оборудование для производства полупроводниковой продукции в Китай.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Упомянутый законопроект особенно сильно ударит по нидерландской ASML, которая является самой дорогой компанией Европы и единственным в мире производителем литографических машин, используемых для производства передовых ИИ-чипов. «Это исключительный случай, поэтому я приезжаю сюда, чтобы в общих чертах изложить наши опасения Конгрессу. Ставки для Нидерландов могут быть очень высоки», — рассказал Сьердсма в интервью журналистам Bloomberg.

На долю Китая приходится 19 % чистых продаж оборудования ASML. Законопроект MATCH Act предполагает дальнейшее расширение действующих ограничений: он распространит запрет на продажу установок для иммерсионной литографии в глубоком ультрафиолете (DUV) в дополнение к уже действующему запрету на поставки передовых установок для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV).

В мае этого года гендиректор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) сообщил, что в настоящее время Китай может закупать лишь оборудование для литографии в глубоком ультрафиолете предыдущего поколения. Речь идёт об установках для производства чипов, которые поставляются на рынок уже около десяти лет. Теперь же законопроект MATCH Act может запретить поставки в Китай и этого оборудования. Данный законопроект был внесён на рассмотрение в апреле, и пока голосование по его принятию в Палате представителей и Сенате США не проводилось.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
Новости о готовности техпроцесса Intel 18A-P отправили акции ASML к годовому максимуму
TSMC получила от IMEC техпроцесс для массового выпуска 2D-транзисторов на 300-мм пластинах
Qualcomm не хочет терять Китай: новые серверные чипы подстроят под санкции США
SK hynix подорожала на 11 % на новостях о размещении акций в США для привлечения почти $30 млрд
Благодаря ИИ Micron стала самой прибыльной технологической компанией США
Теги: asml, китай, экспортные ограничения
asml, китай, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении
В поисках фермионов Майораны: учёные вновь усомнились в технологии квантовых вычислений Microsoft
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
Крупные компании перешли к нормированию доступа сотрудников к ИИ из-за неконтролируемого расхода токенов
Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС 32 мин.
ИИ-агенты скоро станут дороже живых программистов, подсчитали аналитики Gartner 59 мин.
Объём российского рынка облачных сервисов по итогам I полугодия 2026 г. составил около 450 млрд рублей 2 ч.
Инсайдер: GTA VI всё-таки выйдет на дисках, но не сразу 3 ч.
Phasmophobia не выйдет из раннего доступа в 2026 году, зато перейдёт на Unity 6 и не только — разработчики раскрыли план развития игры 3 ч.
Anthropic обвинила Alibaba в крупнейшей дистилляции Claude для обучения своих ИИ-моделей 4 ч.
AMD выпустила Hotfix-драйвер для видеокарт Radeon RX 7000 и новее, работающих под Windows 10 4 ч.
Биткоин в падении снова пробил отметку в $60 000, но вскоре подрос 4 ч.
Apple зачистила App Store от приложений VK — удалили даже «Почту Mail» и «Одноклассников» 5 ч.
В Китае создали аналог Anthropic Mythos — мощный ИИ-инструмент для поиска уязвимостей и автоматизации киберзащиты 5 ч.
Представлен Samsara Tracking Label — Bluetooth-наклейка для отслеживания грузов в пути 27 мин.
Инженер AMD с помощью 3D-принтера собрал собственную Steam Machine с RTX 5060 29 мин.
Около трети проектов новых ЦОД в России приостановлены 42 мин.
FSR 4.1 замедлила Radeon RX 7000 на 7–14 % по сравнению с FSR 3.1, зато заметно улучшила картинку 60 мин.
В Австралии нашли древнейший из известных следов удара астероида по Земле 2 ч.
Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай 2 ч.
Пожар из-за литиевых АКБ в индийском ЦОД STT GDC нанёс масштабный ущерб Google и другим компаниям 2 ч.
Почти половина новых смартфонов уже выходит с генеративным ИИ — в следующем году их станет большинство 2 ч.
«Как в прошлом году больше не будет»: Lenovo не верит, что память когда-либо подешевеет 2 ч.
Первые SSD Samsung с PCIe 6.0 не смогут обойтись без СЖО 2 ч.