Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай

На этой неделе министр торговли Нидерландов Сьерд Сьердсма (Sjoerd Sjoerdsma) отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с министром торговли США Говардом Латником (Howard Lutnick) и членами Конгресса. Он намерен выступить против американского законопроекта MATCH Act, который запретит западным компаниям поставлять оборудование для производства полупроводниковой продукции в Китай.

Упомянутый законопроект особенно сильно ударит по нидерландской ASML, которая является самой дорогой компанией Европы и единственным в мире производителем литографических машин, используемых для производства передовых ИИ-чипов. «Это исключительный случай, поэтому я приезжаю сюда, чтобы в общих чертах изложить наши опасения Конгрессу. Ставки для Нидерландов могут быть очень высоки», — рассказал Сьердсма в интервью журналистам Bloomberg.

На долю Китая приходится 19 % чистых продаж оборудования ASML. Законопроект MATCH Act предполагает дальнейшее расширение действующих ограничений: он распространит запрет на продажу установок для иммерсионной литографии в глубоком ультрафиолете (DUV) в дополнение к уже действующему запрету на поставки передовых установок для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV).

В мае этого года гендиректор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) сообщил, что в настоящее время Китай может закупать лишь оборудование для литографии в глубоком ультрафиолете предыдущего поколения. Речь идёт об установках для производства чипов, которые поставляются на рынок уже около десяти лет. Теперь же законопроект MATCH Act может запретить поставки в Китай и этого оборудования. Данный законопроект был внесён на рассмотрение в апреле, и пока голосование по его принятию в Палате представителей и Сенате США не проводилось.