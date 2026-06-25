FSR 4.1 замедлила Radeon RX 7000 на 7–14 % по сравнению с FSR 3.1, зато заметно улучшила картинку

Портал Computer Base протестировал апскейлер AMD FSR 4.1 на видеокартах Radeon RX 7000 и пришёл к выводу, что технология масштабирования улучшает качество изображения на протестированных картах ценой снижения производительности до 14 %. Поддержка AMD FSR 4.1 для видеокарт на архитектуре RDNA 3 была добавлена с выпуском драйвера Adrenalin 26.6.2.

В тесте использовались видеокарты Radeon RX 7900 XTX, RX 7800 XT и RX 7600. Издание сравнило эффективность FSR 4.1 на картах RDNA 3 с FSR 3.1 и FSR 4.1 на картах с архитектурой RDNA 4 (Radeon RX 9000). Для карт RDNA 3 реализация FSR 4.1 осуществляется с помощью алгоритмов ИИ на базе чисел INT8, тогда как карты RDNA 4 используют формат FP8.

По словам Computer Base, финальная версия апскейлера FSR 4.1 на базе INT8 работает гораздо лучше, чем прошлогодняя версия, случайно попавшая сеть, и которая имела видимые проблемы с изображением. Как отмечает портал, видеокарты RX 7000 получили «значительное улучшение качества изображения» с приходом FSR 4.1. Издание также добавляет, что «FSR 4.1 снижает производительность на RDNA 3», что является основным компромиссом по сравнению с FSR 3.1.

В девяти играх в среднем производительность Radeon RX 7900 XTX с FSR 4.1 выросла на 40 % в режиме масштабирования «Качество» и до 73 % в режиме «Производительность» при разрешении 4K. Та же FSR 3.1 на той же карте обеспечивает прирост производительности на 57 и 103 % соответственно при тех же условиях. Таким образом, FSR 4.1 примерно на 11 % медленнее в режиме «Качество» и на 14 % медленнее в режиме «Производительность», чем FSR 3.1.

Разница сокращается при использовании младших видеокарт на архитектуре RDNA 3. На Radeon RX 7800 XT при разрешении 1440p и Radeon RX 7600 при разрешении 1080p технология масштабирования FSR 4.1 оказалась всего на 7 % медленнее в режиме «Качество» и на 9 % медленнее в режиме «Производительность».

Производительность FSR 3.1 и FSR 4.1

ComputerBase делает вывод, что заметное повышение качества изображения всё равно стоит тех компромиссов, на которые приходится идти при использовании FSR 4.1. В режиме «Сбалансированный» FSR 4.1 предлагает практически такой же уровень производительности, как FSR 3.1 в режиме «Качество», но при этом обеспечивает более высокое качество изображения.