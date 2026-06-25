Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-агенты скоро станут дороже живых прог...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-агенты скоро станут дороже живых программистов, подсчитали аналитики Gartner

Разработчики агентов искусственного интеллекта начали переводить клиентов с фиксированных тарифов на оплату по объёму потребляемых токенов, в результате чего цены на эти продукты резко выросли. Вскоре ИИ-помощники могут оказаться дороже состоящих в штате компаний программистов, пишет The Register со ссылкой на исследование Gartner.

Источник изображения: Arif Riyanto / unsplash.com

Источник изображения: Arif Riyanto / unsplash.com

Компании, которые занимаются разработкой ПО, столкнулись с резким ростом затрат, указывают аналитики Gartner: если раньше помогающие программистам ИИ-агенты обходились от $20 до $100 в месяц на рабочее место, то теперь цены выросли до $2000–5000, а в некоторых случаях и до $20 000 — тоже в месяц за рабочее место. При этом разработчики ПО не получают достаточно информации о том, как рассчитываются и выставляются счета за потребление токенов, что затрудняет программирование и контроль затрат.

Создатели ИИ-сервисов не предоставляют встроенных функций, позволяющих разработчикам оптимизировать затраты на ИИ-агентов — в результате расходы увеличиваются бесконтрольно. Более того, указывают аналитики, создатели систем ИИ переходят к концепции «максимизации токенов», исходя из тезиса, что это даст более качественный результат в работе, хотя прямой связи между объёмом потребления вычислительных ресурсов и повышением качества работы установить не удалось.

Для решения проблемы аналитики Gartner рекомендуют оптимизировать потребление токенов: повышать качество входного контекста, который подаётся на модели ИИ, а также применять маршрутизацию моделей, отправляя повседневные задачи более простым и используя передовые только для самых сложных задач. Другими словами, если между объёмом потребления вычислительных ресурсов и качеством результата работы прямой связи нет, то между оптимизацией потребления и качеством результатов она есть.

В отсутствие штатных средств оптимизации некоторые компании стали тратить больше средств на ИИ, чем зарабатывать, и если так пойдёт дальше, то уже к 2028 году затраты на используемых в написании кода ИИ-агентов превысят уровень зарплаты программистов. Учитывая, что стоимость работы ИИ-агентов одинакова во всех регионах, за те же деньги в Индии можно будет нанять инженера с опытом работы от четырёх до шести лет, делают неутешительный вывод аналитики Gartner.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-агента OpenAI Codex уличили в порче SSD пользователей — он активно записывает лишние данные
Компании начали считать деньги при внедрении ИИ, во многих случаях оно замедляется
Microsoft подключит DeepSeek к Copilot Cowork в качестве экономичной альтернативы OpenAI и Anthropic
Anthropic обвинила Alibaba в крупнейшей дистилляции Claude для обучения своих ИИ-моделей
В Китае создали аналог Anthropic Mythos — мощный ИИ-инструмент для поиска уязвимостей и автоматизации киберзащиты
«Яндекс» запустил сервис Vibecraft для генерации сайтов и приложений без навыков программирования
Теги: gartner, ии-агент, программирование
gartner, ии-агент, программирование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении
В поисках фермионов Майораны: учёные вновь усомнились в технологии квантовых вычислений Microsoft
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
Крупные компании перешли к нормированию доступа сотрудников к ИИ из-за неконтролируемого расхода токенов
Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС 32 мин.
ИИ-агенты скоро станут дороже живых программистов, подсчитали аналитики Gartner 59 мин.
Объём российского рынка облачных сервисов по итогам I полугодия 2026 г. составил около 450 млрд рублей 2 ч.
Инсайдер: GTA VI всё-таки выйдет на дисках, но не сразу 3 ч.
Phasmophobia не выйдет из раннего доступа в 2026 году, зато перейдёт на Unity 6 и не только — разработчики раскрыли план развития игры 3 ч.
Anthropic обвинила Alibaba в крупнейшей дистилляции Claude для обучения своих ИИ-моделей 4 ч.
AMD выпустила Hotfix-драйвер для видеокарт Radeon RX 7000 и новее, работающих под Windows 10 4 ч.
Биткоин в падении снова пробил отметку в $60 000, но вскоре подрос 4 ч.
Apple зачистила App Store от приложений VK — удалили даже «Почту Mail» и «Одноклассников» 5 ч.
В Китае создали аналог Anthropic Mythos — мощный ИИ-инструмент для поиска уязвимостей и автоматизации киберзащиты 5 ч.
Представлен Samsara Tracking Label — Bluetooth-наклейка для отслеживания грузов в пути 27 мин.
Инженер AMD с помощью 3D-принтера собрал собственную Steam Machine с RTX 5060 29 мин.
Около трети проектов новых ЦОД в России приостановлены 42 мин.
FSR 4.1 замедлила Radeon RX 7000 на 7–14 % по сравнению с FSR 3.1, зато заметно улучшила картинку 60 мин.
В Австралии нашли древнейший из известных следов удара астероида по Земле 2 ч.
Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай 2 ч.
Пожар из-за литиевых АКБ в индийском ЦОД STT GDC нанёс масштабный ущерб Google и другим компаниям 2 ч.
Почти половина новых смартфонов уже выходит с генеративным ИИ — в следующем году их станет большинство 2 ч.
«Как в прошлом году больше не будет»: Lenovo не верит, что память когда-либо подешевеет 2 ч.
Первые SSD Samsung с PCIe 6.0 не смогут обойтись без СЖО 2 ч.