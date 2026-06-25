Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs

Компания Adobe объявила о приобретении Topaz Labs, разработчика моделей искусственного интеллекта для улучшения видео и изображений. Команда Topaz Labs будет включена в состав подразделения Adobe, выпускающего продукты для творчества.

Компания Topaz Labs, получившая в прошлом году премию «Эмми» за свои производственные технологии, находится на рынке более двух десятилетий, пишет TechCrunch. Деятельность компании сосредоточена вокруг разработки инструментов для повышения качества видео и изображений. В последние годы компания выпустила собственные ИИ-модели Astra для масштабирования видео и Wonder для ретуши и улучшения изображений. Компания также работала над технологией, упрощающей запуск больших моделей для работы с видео на потребительских графических процессорах.

Adobe, которая уже предлагает некоторые инструменты Topaz в своём пакете Creative Cloud, заявила, что интегрирует модели Topaz в своё приложение Firefly AI, а также в другие части своих программных пакетов для редактирования изображений и видео. Приложения Topaz также будут доступны как отдельные сервисы на её веб-сайте.

Дипа Субраманиам (Deepa Subramaniam), вице-президент по маркетингу продуктов Creative Cloud в Adobe, заявила, что профессионалы, желающие объединить реальные видеоматериалы с клипами, созданными с помощью ИИ, могут использовать продукты Topaz для таких задач, как повышение резкости деталей, снижение шума или восстановление архивных видеоматериалов.

«Topaz Labs обладает глубокими знаниями в области оптимизации больших и сложных моделей ИИ для локальной работы на пользовательских устройствах, что позволит Adobe предоставлять клиентам более быстрые и отзывчивые решения, а также сделать передовые технологии ИИ более доступными и экономически эффективными для творческих специалистов. Кроме того, Topaz Labs пользуется доверием профессионалов всех творческих профессий — от дизайнеров и видеооператоров до фотографов и корпоративных творческих команд», — говорится в заявлении Субраманиам.

Adobe ведёт борьбу с Canva и Blackmagic Design (владельцем DaVinci Resolve) в сфере продуктов и сервисов для редактирования изображений и видео. Компания внедряет ИИ во все свои приложения, а также создала ориентированную на ИИ студию редактирования медиаконтента Firefly. С приобретением таких компаний, как Topaz Labs, Adobe хочет удержать своих пользователей от перехода на другое программное обеспечение для видеомонтажа и улучшения изображений, побуждая их оставаться в своей экосистеме.

По словам Adobe, сделка будет завершена во второй половине 2026 года. Её стоимость не уточняется.