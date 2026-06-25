Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Adobe купила разработчика ИИ для повышен...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs

Компания Adobe объявила о приобретении Topaz Labs, разработчика моделей искусственного интеллекта для улучшения видео и изображений. Команда Topaz Labs будет включена в состав подразделения Adobe, выпускающего продукты для творчества.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

Компания Topaz Labs, получившая в прошлом году премию «Эмми» за свои производственные технологии, находится на рынке более двух десятилетий, пишет TechCrunch. Деятельность компании сосредоточена вокруг разработки инструментов для повышения качества видео и изображений. В последние годы компания выпустила собственные ИИ-модели Astra для масштабирования видео и Wonder для ретуши и улучшения изображений. Компания также работала над технологией, упрощающей запуск больших моделей для работы с видео на потребительских графических процессорах.

Adobe, которая уже предлагает некоторые инструменты Topaz в своём пакете Creative Cloud, заявила, что интегрирует модели Topaz в своё приложение Firefly AI, а также в другие части своих программных пакетов для редактирования изображений и видео. Приложения Topaz также будут доступны как отдельные сервисы на её веб-сайте.

Дипа Субраманиам (Deepa Subramaniam), вице-президент по маркетингу продуктов Creative Cloud в Adobe, заявила, что профессионалы, желающие объединить реальные видеоматериалы с клипами, созданными с помощью ИИ, могут использовать продукты Topaz для таких задач, как повышение резкости деталей, снижение шума или восстановление архивных видеоматериалов.

«Topaz Labs обладает глубокими знаниями в области оптимизации больших и сложных моделей ИИ для локальной работы на пользовательских устройствах, что позволит Adobe предоставлять клиентам более быстрые и отзывчивые решения, а также сделать передовые технологии ИИ более доступными и экономически эффективными для творческих специалистов. Кроме того, Topaz Labs пользуется доверием профессионалов всех творческих профессий — от дизайнеров и видеооператоров до фотографов и корпоративных творческих команд», — говорится в заявлении Субраманиам.

Adobe ведёт борьбу с Canva и Blackmagic Design (владельцем DaVinci Resolve) в сфере продуктов и сервисов для редактирования изображений и видео. Компания внедряет ИИ во все свои приложения, а также создала ориентированную на ИИ студию редактирования медиаконтента Firefly. С приобретением таких компаний, как Topaz Labs, Adobe хочет удержать своих пользователей от перехода на другое программное обеспечение для видеомонтажа и улучшения изображений, побуждая их оставаться в своей экосистеме.

По словам Adobe, сделка будет завершена во второй половине 2026 года. Её стоимость не уточняется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Adobe и Microsoft добились роста производительности Photoshop на 20 %
Adobe добавила в Photoshop и Premiere ИИ-помощников
Империя Adobe рушится: конкуренты нашли у продуктов компании слабое место и это — цены
Инженерные профессии оказались наиболее устойчивы в эпоху ИИ
Google продолжает терять ИИ-таланты — ещё двое исследователей ушли в Anthropic
ИИ-агенты скоро станут дороже живых программистов, подсчитали аналитики Gartner
Теги: topaz labs, adobe, сделка, искусственный интеллект
topaz labs, adobe, сделка, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ford вернул уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ
IBM представила первый 0,7-нм техпроцесс и трёхмерную архитектуру наностековых транзисторов
Нашумевший симулятор выживания DayZ получит продолжение — Bohemia Interactive официально анонсировала DayZ 2
Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли
В поисках фермионов Майораны: учёные вновь усомнились в технологии квантовых вычислений Microsoft
ИИ-модель Wildberries вошла в топ-3 русскоязычного бенчмарка MERA 5 мин.
Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs 10 мин.
Глава Epic Games раскритиковал Valve за «очень безответственную» политику Steam в отношении генеративного ИИ 57 мин.
Ролевой боевик Enshrouded с выживанием в волшебном мире и кооперативом на 16 человек скоро выйдет из раннего доступа — дата релиза и новый трейлер 58 мин.
Московский суд оштрафовал Apple на 500 000 рублей, но дело не в удалении VK 2 ч.
Инженерные профессии оказались наиболее устойчивы в эпоху ИИ 3 ч.
Google продолжает терять ИИ-таланты — ещё двое исследователей ушли в Anthropic 3 ч.
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС 4 ч.
ИИ-агенты скоро станут дороже живых программистов, подсчитали аналитики Gartner 5 ч.
Объём российского рынка облачных сервисов по итогам I полугодия 2026 г. составил около 450 млрд рублей 5 ч.
Leica выпустила 44-Мп полнокадровую камеру SL3-P за $6690 — она займёт нишу между SL3 и SL3-S 6 мин.
«Звёздный разум» заполнит орбиту: SpaceX назвала будущую миллионную группировку ИИ-спутников Starmind 2 ч.
Apple подняла цены на все Mac и iPad на $100–1300 — причина та же, что и у всех 3 ч.
Qualcomm анонсировала HBC — альтернативу HBM на базе LPDDR 4 ч.
Samsung представила Galaxy A27 5G — недорогой смартфон с ИИ и шестью годами обновлений Android 4 ч.
Представлен Samsara Tracking Label — Bluetooth-наклейка для отслеживания грузов в пути 4 ч.
Около трети проектов новых ЦОД в России приостановлены 4 ч.
FSR 4.1 замедлила Radeon RX 7000 на 7–14 % по сравнению с FSR 3.1, зато заметно улучшила картинку 5 ч.
В Австралии нашли древнейший из известных следов удара астероида по Земле 5 ч.
Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай 5 ч.