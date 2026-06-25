Эволюция гольф-кара: выходцы из Apple и Audi создали электрический багги для дорог общего пользования за $25 000

Последнее десятилетие индустрия электромобилей вкладывала средства в разработку более ёмких батарей, увеличение запаса хода и повышение динамических характеристик. Стартап Amble утверждает, что такой подход, возможно, не слишком хорош для множества городских повседневных поездок. Компания представила электрический багги Amble One для передвижения на короткие расстояния в местах, где традиционный автомобиль может быть не нужен, слишком габаритен или просто неуместен.

Сегодня португальский стартап Amble вышел из режима скрытности и представил свой первый автомобиль — компактный электрический багги Amble One. Производство этих автомобилей должно начаться в следующем году, а в 2028 году появится версия, допущенная для движения по дорогам общего пользования.

Amble One может развивать максимальную скорость 65 км/ч благодаря двигателю мощностью 15 кВт и оснащён батареей ёмкостью 11 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 100 км. Компания описывает это транспортное средство как новую категорию лёгкой электрической мобильности, ориентированную на неспешные поездки по курортам, частным посёлкам, сельским усадьбам, прибрежным городам и другим местам, где смысл поездки заключается в самой поездке, а не в конечной цели.

Amble One отличается открытой конструкцией, в которой намеренно отсутствуют многие элементы, ставшие стандартом для современных автомобилей. По словам компании, цель заключалась в создании транспортного средства, которое более непосредственно связывает пассажиров с окружающей средой, а не изолирует их за дверями, экранами и слоями технологий.

Большинство небольших электромобилей подобного типа в США классифицируются как низкоскоростные транспортные средства (LSV), в соответствии с нормативными требованиями их скорость ограничена 40 км/ч. Amble One заявляет о заметно большей максимальной скорости, поэтому пока неясно, как компания планирует сертифицировать свой багги.

В Европе такие транспортные средства вписываются в более широкие нормативные рамки для квадроциклов — класса транспортных средств, который находится чуть ниже обычных автомобилей, но которым в США разрешено развивать более высокие скорости, чем LSV.

Стартап может похвастаться профессиональной дизайнерской командой. Среди основателей Amble — Адриен Руз (Adrien Roose), соучредитель европейской компании по производству электровелосипедов Cowboy и промышленный дизайнер Джулиан Хёниг (Julian Hoenig), работавший в Audi и Apple.

Хотя Amble One на первый взгляд может показаться нишевым автомобилем, он выходит на растущий рынок. Курорты, крупные жилые комплексы, кампусы и частные застройки все чаще ищут альтернативы полноразмерным автомобилям для передвижения по городу. Первоначальным рынком для Amble One, по-видимому, станут высококлассные курорты и объекты размещения. Компания заявляет, что уже наблюдает интерес со стороны гостиничных брендов и туристических компаний.

По имеющимся данным, первоначальные производственные мощности Amble One на 2027 год уже распределены, а поставки потребителям ожидаются в 2028 году. Цена на электрический багги стартует от $25 000 без учёта налогов и сборов.

Удастся ли компании успешно занять новую нишу, покажет время. Но по мере того, как города и сообщества продолжают изучать альтернативы традиционному автомобильному транспорту, идея более компактных, лёгких и специально разработанных электромобилей набирает популярность.