Xbox Series X и S снова подорожают по всему миру — теперь сразу на $100–150

Microsoft в третий раз повысит цены на консоли Xbox Series по всему миру, начиная с 1 августа. В мае прошлого года компания уже повышала цены на приставки по всему миру, а в октябре того же года дополнительно повысила их в США.

Цена на модель Xbox Series S с 512 Гбайт памяти увеличится на $100 и составит $499,99, в то время как все модели Xbox Series X и Xbox Series S с 1 Тбайт SSD подорожают на $150. Модель Xbox Series X с SSD на 2 Тбайт будет снята с производства.

«В октябре прошлого года мы повысили цену на консоли Xbox на 20–70 долларов [в зависимости от модели]. Мы надеялись, что очередного повышения цен не потребуется, и последние несколько месяцев работали с поставщиками над вариантами. К сожалению, цены на память и накопители для консолей выросли более чем в 2,5 раза, и мы ожидаем ещё одного удвоения к осени 2027 года. Вся индустрия потребительской электроники борется с текущим кризисом компонентов, но последствия особенно сильно сказываются на консолях. В отличие от телефонов, компьютеров, колонок и других потребительских устройств, консоли, как правило, продаются не с прибылью, а по цене ниже себестоимости производства», — написала Microsoft в своём блоге Xbox.

Компания также представила новые программы, призванные сделать игры на Xbox доступнее для покупателей. Так, компания упростила программу «Купи сейчас, заплати позже» при покупке соответствующего оборудования Xbox через магазины Microsoft. Теперь можно разбить платёж на предсказуемые краткосрочные беспроцентные выплаты. Покупатели приставок на Amazon смогут воспользоваться беспроцентным кредитом на срок до 12 месяцев, что даст большую гибкость при ежемесячных платежах.

Microsoft также работает с розничными партнёрами над новыми программами, чтобы предлагать подержанные консоли по более низким ценам. Игроки, готовые обновить свою консоль или больше не использующие её, смогут обменять её у участвующих в таких программах розничных партнёров на наличные или подарочный сертификат. Подержанные консоли будут выставляться на повторную продажу по более низким ценам. Кроме того, в магазинах Microsoft в США станут доступны сертифицированные восстановленные консоли Xbox со скидкой до $100 от рекомендованной розничной цены.