Сегодня 26 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Swatch потребовала от Samsung компенсаци...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Swatch потребовала от Samsung компенсацию в $170 млн за копирование дизайна циферблатов для смарт-часов

Предметом спора в сфере интеллектуальной собственности, как показывает практика, может стать даже форма прямоугольника со скруглёнными углами, не говоря уже о более сложных дизайнерских решениях. Швейцарский холдинг Swatch, специализирующийся на выпуске наручных часов, выдвинул к Samsung Electronics претензии на сумму $170 млн из-за заимствования дизайна циферблата нескольких своих продуктов.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По сути, как отмечает Financial Times, предметом спора стали 26 циферблатов часов марок Omega, Tissot и Breguet, которые Samsung якобы незаконно воспроизвела в качестве дизайна рабочего стола своих умных часов, оснащённых дисплеями. Законные представители Samsung данные претензии Swatch назвали запредельными и оторванными от реальности. Спор между Samsung Electronics и Swatch длится с 2022 года, в лондонском суде первая из компаний проиграла дело, а также не смогла добиться справедливости в апелляционном суде.

Приложения с дизайном циферблатов определённого вида создаются сторонними компаниями, но претензии выдвинуты именно к Samsung, поскольку она одобряет их перед выходом на рынок. Кроме того, Samsung использовала дизайн циферблатов, которые попали в перечень спорных, для рекламы своей продукции. Высокий суд Англии теперь определяет размер ущерба, который Samsung должна погасить. Поскольку исходный иск был подан Swatch до выхода Великобритании из ЕС, нынешнее решение британского суда будет обязательно к исполнению на территории всего ЕС. В американской юрисдикции подобное дело тоже будет рассматриваться, но уже после вынесения вердикта в Великобритании.

Swatch утверждает, что спорные электронные реплики её часов были скачаны в составе приложений в Великобритании и ЕС в период с октября 2015 года по февраль 2019 года в количестве около 160 000 раз. Истец оценивает полученный ущерб в $170 млн. По словам представителей Swatch, компания не лицензирует дизайн своих продуктов, вне зависимости от принадлежности потенциального лицензиата к той или иной отрасли экономики, хотя в первую очередь запрет касается именно производителей наручных часов. По мнению истца, распространение дизайна циферблатов престижных моделей часов через массовые электронные устройства наносит ущерб соответствующим маркам в плане имиджа. Samsung обвиняется в массовом захвате ценных и тщательно охраняемых торговых марок.

Южнокорейская компания была готова возместить ущерб в заметно меньшем размере, опираясь на результаты собственной экспертизы, которая исходила бы из оценки выплат по гипотетическому лицензионному соглашению с Swatch. По словам представителей компании, она сразу же удалила спорные дизайны из своего магазина приложений, как только у правообладателя возникли претензии, и никак не занималась их рыночным продвижением. Большинство спорных циферблатов распространялось бесплатно, и фактическая выручка от их распространения лишь слегка превысила $1000, причём из этой суммы только $300 достались Samsung. Адвокаты компании настаивают, что ущерба для Swatch по факту не было, а Samsung почти ничего не заработала на этом инциденте. Слушание по делу состоится сегодня, а вердикт суда будет вынесен позже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 показались на качественных изображениях до анонса
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах
Мировые поставки умных часов в I квартале 2026 года сохранили темпы роста
Представлены Meta✴ Glasses — смарт-очки с ИИ, но без Ray-Ban по цене от $299
В Китае создали керамический литиевый аккумулятор, способный работать в кипятке — для носимой электроники и космоса
Samsung показала ключевые компоненты для XR-устройств следующего поколения
Теги: swatch group, samsung, samsung electronics, судебное разбирательство, умные часы
swatch group, samsung, samsung electronics, судебное разбирательство, умные часы
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ford вернул уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ
Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
Инженер AMD с помощью 3D-принтера собрал собственную Steam Machine с RTX 5060
Учёные создали пиксель, который научит дисплеи видеть
Космический шутер Wildgate от ветеранов Blizzard не проживёт и года — разработчики объяснили, что произошло 6 мин.
Администрация Трампа попросила OpenAI задержать публичный выпуск GPT-5.6 «из соображений безопасности» 14 мин.
Microsoft устранила множество проблем с Bluetooth в Windows 11 и улучшила работу с Apple AirPods 2 ч.
Kingdom Come: Deliverance 2 взяла новую вершину продаж и получила квест с «эксцентричным шутом» из Balatro 2 ч.
Илон Маск расширил доступ к фирменной платёжной системе для премиальных пользователей социальной сети X 3 ч.
OpenAI может отложить IPO до следующего года ради оценки в $1 трлн 3 ч.
Claude всё быстрее догоняет ChatGPT по числу платящих пользователей 7 ч.
«Яндекс» сделал «Алису AI» более человечной — она запоминает пользователей и подстраивается под их стиль общения 13 ч.
Код в мешке: Rockstar снабдила «дисковую» версию GTA VI для PS5 региональными ограничениями 15 ч.
Несколько лет разочарований с Destiny 2 обернулись для Bungie массовыми увольнениями, но разработчики «должны гордиться» собой 16 ч.
ФАС рекомендовала российским операторам не рекламировать 5G, которого нет 39 мин.
SpaceX превратит Starlink в мобильного оператора и бросит вызов «большой тройке» США 41 мин.
Swatch потребовала от Samsung компенсацию в $170 млн за копирование дизайна циферблатов для смарт-часов 2 ч.
Chuwi начала принимать предзаказы на ноутбук UniBook с процессором Intel Wildcat Lake и ценой от $449 2 ч.
Apatura пытается убедить жителей, что 300-МВт ЦОД через дорогу от их домов принесёт только пользу 2 ч.
Apple ускорит выход флагманских процессоров M7, которые предложат передовые функции ИИ 6 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Midea VCR V15 MAX ULTRA: не разменивайся на мелочи (но не переплачивай) 11 ч.
Apple явно намекнула, что сегодняшнее повышение цен — это только начало 11 ч.
Xbox Series X и S снова подорожают по всему миру — теперь сразу на $100–150 13 ч.
Планшет Honor MagicPad 4 с большим OLED-экраном и Snapdragon 8 Gen 5 поступил в продажу в России за 100 тыс. рублей 15 ч.