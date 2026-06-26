Swatch потребовала от Samsung компенсацию в $170 млн за копирование дизайна циферблатов для смарт-часов

Предметом спора в сфере интеллектуальной собственности, как показывает практика, может стать даже форма прямоугольника со скруглёнными углами, не говоря уже о более сложных дизайнерских решениях. Швейцарский холдинг Swatch, специализирующийся на выпуске наручных часов, выдвинул к Samsung Electronics претензии на сумму $170 млн из-за заимствования дизайна циферблата нескольких своих продуктов.

По сути, как отмечает Financial Times, предметом спора стали 26 циферблатов часов марок Omega, Tissot и Breguet, которые Samsung якобы незаконно воспроизвела в качестве дизайна рабочего стола своих умных часов, оснащённых дисплеями. Законные представители Samsung данные претензии Swatch назвали запредельными и оторванными от реальности. Спор между Samsung Electronics и Swatch длится с 2022 года, в лондонском суде первая из компаний проиграла дело, а также не смогла добиться справедливости в апелляционном суде.

Приложения с дизайном циферблатов определённого вида создаются сторонними компаниями, но претензии выдвинуты именно к Samsung, поскольку она одобряет их перед выходом на рынок. Кроме того, Samsung использовала дизайн циферблатов, которые попали в перечень спорных, для рекламы своей продукции. Высокий суд Англии теперь определяет размер ущерба, который Samsung должна погасить. Поскольку исходный иск был подан Swatch до выхода Великобритании из ЕС, нынешнее решение британского суда будет обязательно к исполнению на территории всего ЕС. В американской юрисдикции подобное дело тоже будет рассматриваться, но уже после вынесения вердикта в Великобритании.

Swatch утверждает, что спорные электронные реплики её часов были скачаны в составе приложений в Великобритании и ЕС в период с октября 2015 года по февраль 2019 года в количестве около 160 000 раз. Истец оценивает полученный ущерб в $170 млн. По словам представителей Swatch, компания не лицензирует дизайн своих продуктов, вне зависимости от принадлежности потенциального лицензиата к той или иной отрасли экономики, хотя в первую очередь запрет касается именно производителей наручных часов. По мнению истца, распространение дизайна циферблатов престижных моделей часов через массовые электронные устройства наносит ущерб соответствующим маркам в плане имиджа. Samsung обвиняется в массовом захвате ценных и тщательно охраняемых торговых марок.

Южнокорейская компания была готова возместить ущерб в заметно меньшем размере, опираясь на результаты собственной экспертизы, которая исходила бы из оценки выплат по гипотетическому лицензионному соглашению с Swatch. По словам представителей компании, она сразу же удалила спорные дизайны из своего магазина приложений, как только у правообладателя возникли претензии, и никак не занималась их рыночным продвижением. Большинство спорных циферблатов распространялось бесплатно, и фактическая выручка от их распространения лишь слегка превысила $1000, причём из этой суммы только $300 достались Samsung. Адвокаты компании настаивают, что ущерба для Swatch по факту не было, а Samsung почти ничего не заработала на этом инциденте. Слушание по делу состоится сегодня, а вердикт суда будет вынесен позже.