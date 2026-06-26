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SpaceX превратит Starlink в мобильного оператора и бросит вызов «большой тройке» США

Технически, клиенты оператора связи T-Mobile в США уже могут при помощи смартфонов напрямую связываться со спутниками группировки Starlink, но последняя из компаний намерена выйти на розничный рынок услуг связи со своим фирменным сервисом аналогичного вида. Её конкурентами на американском рынке мобильной связи в этом случае станут Verizon, AT&T и T-Mobile.

Источник изображения: Starlink

Источник изображения: Starlink

Передача информации со смартфона на спутник может быть полезна в удалённых регионах, не охваченных наземной инфраструктурой связи. По информации Financial Times, президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) во время своего выступления перед инвесторами в рамках подготовки к IPO рассказала о намерениях Starlink выйти на рынок мобильной связи без посредничества существующих игроков, а также построить в США свою собственную наземную инфраструктуру сетей мобильной связи.

Осенью прошлого года Starlink выкупила у EchoStar частотные диапазоны для прямой связи смартфонов со спутниками за сумму около $19,6 млрд в общей сложности. Обороты американского рынка услуг связи оцениваются экспертами в $1,6 трлн. Если Starlink удастся закрепиться в сегменте розничных услуг, она наверняка сможет улучшить своё финансовое положение, ведь пока именно Starlink является главным источником выручки для SpaceX. Клиентами сети спутниковой связи Starlink в её нынешнем виде уже являются более 10 млн абонентов.

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Теги: starlink, spacex, спутниковая связь, сша, мобильная связь
starlink, spacex, спутниковая связь, сша, мобильная связь
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