Google Gemini 3.5 Flash научилась полностью управлять компьютерами

Google активно расширяет возможности моделей искусственного интеллекта Gemini — они интегрируются с приложениями семейства Workspace, упрощая работу для потребителей. Компания также работает над функциями, которые ориентированы на корпоративных пользователей — одной из них стало управление компьютером при помощи Gemini 3.5 Flash.

Ранее для запуска пользовательских ИИ-агентов была необходима спецверсия модели Gemini 2.5, но сейчас этого не требуется — новую функцию можно подключить через API Gemini или через Gemini Enterprise Agent Platform. Испробовать новые возможности ИИ-агента Google предложила через экземпляр удалённого браузера на платформе Browserbase — Gemini 3.5 Flash свободно ориентируется в пользовательском пространстве, самостоятельно выполняет действия в соответствии с запросами и выдаёт результаты.

Управление компьютером при помощи ИИ-модели вызывает некоторые вопросы о безопасности, особенно для корпоративных пользователей. Чтобы снизить эти угрозы, Google использовала целевое обучение модели при помощи состязательных методов. Компания развернула некоторые меры защиты: модель может запрашивать явные подтверждения пользователя перед выполнением конфиденциальных или необратимых действий, а также самостоятельно останавливать выполнение задачи при обнаружении атаки с внедрением запроса. Эти средства компания рекомендует использовать вместе с другими: ограничивать поле действия ИИ-агента песочницей, настраивать контроль доступа и проверять действия системы.